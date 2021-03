Nabitý podzim vynahradil Simoně Kubové prakticky celý rok bez pořádných závodů, když se zrušily všechny šampionáty a také tokijská olympiáda. V Budapešti strávila na ISL celkem pět týdnů a pak si ještě přidala týden v Taškentu. Od konce roku se už pak mohla soustředit na přípravu na klíčové akce sezóny 2021. „Pár dní po návratu z ISL jme odletěli na závody do Uzbekistánu, kde se nám ve štafetě podařilo kvalifikovat na olympijské hry. V prosinci nám otevřeli bazény, tak jsme byli rádi, že můžeme alespoň trochu normálně trénovat. Od ledna máme jako profesionální plavci otevřený bazén na Strahově, kde můžeme trénovat. Jsme za to velmi vděčni,“ popsala poslední měsíce elitní světová znakařka.

ISL představovala pro Simonu Kubovou v týmu Tokio Frog Kings parádní závodní zkušenost a také příležitost trénovat po boku největších plaveckých hvězd. Poznala nové trenéry Američana Davida Sala a Japonce Norimasu Hiraie a jejich metody, z nichž některé uvažovala zařadit do své přípravy. „Táta nám tréninky trochu upravil a jestli nám pomáhají uvidíme až na závodech v Marseille v polovině března, pokud tam tedy odletíme. Ale myslím, že nás tréninky více baví a že nám to pomáhá i výkonnostně,“ potvrdila Kubová zařazení nových prvků do tréninku.

V těchto dnech finišuje Kubová s přípravou v Beleku, kde spolu s dalšími českými reprezentanty tráví dva týdny intenzívním tréninkem. Zatímco u nás vládne nevlídné počasí, v Turecku našla česká výprava ve všech směrech vynikající podmínky.

„Pro nás je super, že vůbec můžeme trénovat, můžeme trénovat na dlouhém bazénu, a ještě v teple. Funguje to tu trochu jako bublina, takže bychom měli být v bezpečí. Belek je krásné místo pro trénink s velmi dobrým jídlem. V Turecku kombinujeme z hlediska tréninku všechno. Většinou máme 5 tréninků a půlden volna. V těch 5 trénincích máme 3 tréninky zaměřené na objem, aerobní vytrvalost a rychlost. Zbylé dva tréninky máme zaměřené na kvalitu, intenzitu a závodní tempo. Vždycky je lepší trénovat ve skupině. Je to lepší pro motivaci, pro lepší náladu, pro tým. Vždycky jsem raději trénovala ve skupině,“ vysvětluje, jak vypadá příprava v Beleku dvojnásobná olympionička.

Pro všechny sportovce představuje covidová doba těžkou zkoušku psychické odolnosti. Simona Kubová má o své motivaci jasno a myslí pozitivně. „Momentálně se těším na jakýkoliv závod. Pořád věřím, že budeme moct i nadále trénovat, že pojedeme na nějaké závody a že se snad olympijské hry budou konat. Těší mě, když v tréninku plavu rychlé časy. To mě motivuje k dalšímu tréninku,“ uzavřela své povídání z tureckého Beleku Simona Kubová.

Jiří Nikodým