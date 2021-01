Kubová se na znakových tratích pětkrát prosadila na stupně vítězů a na padesátce časem 26.22 po sedmi letech překonala svůj vlastní český rekord. ISL české znakařce přinesla nové zkušenosti i zajímavé poznatky od světových trenérských veličin Norimasi Hiraie a Davida Sala.

Během svého pětitýdenního „pobytu“ v Budapešti poznala Simona Kubová hned tři různé tréninkové režimy. Nejprve si připravovala s týmem Energy Standard, protože její japonský tým přijel do Budapešti až o týden později. „U nás zavřeli bazény, tak jsem využila možnost trénovat v Budapešti. Věděla jsem, jak v Energy Standard trénují a přišlo mi to podobné mému tréninku. Proto jsem požádala právě Energy Standard, jestli bych se mohla s nimi připravovat pod Jamesem Gibsonem, který je hlavním trenérem Energy Standard v Beleku. Tréninky skutečně byly podobné tomu, co trénuji. Vlastně jedinou výjimkou bylo, že mezi jednotlivými sériemi mají jen velice krátké intervaly. Doplavali jsme jednu sérii a už jsme hned plavali další, trénink hodně „odsejpal“. To byl hlavní rozdíl,“ popisuje tréninky s týmem Energy Standard Simona Kubová.

Zdroj: Český svaz plaveckých sportů

V dalších týdnech už využívala česká rekordmanka trenéry ve svém týmu Tokio Frog Kings. Nejprve vedly její kroky k hlavnímu trenérovi Tokia a úspěšnému kouči zejména amerických plaveckých hvězd Davidu Salovi, pod nímž se připravuje i druhá česká účastnice obou ročníků ISL Anika Apostalon.

„Jak David Salo trénuje, jsem věděla od Aniky. Spojila jsem se s ním už měsíc před ISL. Měla jsem z tréninků hrozný strach, protože on jede pořád naplno a já jsem zvyklá mít v tréninku i delší série, aerobní část tréninku nebo lehčí fáze, ale takhle on netrénuje. Tak jsme mu psala, že bych si po těch sériích dávala delší vyplavání. Jenže jsem ještě nevěděla, že jeho tréninky trvají dvě hodiny. To mě docela překvapilo, takže tam na moje vyplavání nezbylo moc času. Absolvovala jsem asi nejodlišnější typ tréninku, který jsem zažila. Kromě rozplavání 400 metrů a čtyř padesátek svižně v minutě se pak už se jelo pořád rychle. Pořád jsme jeli stupňované pětadvacítky nebo i třeba obrátky. 10 metrů naplno, obrátka, 10 metrů od obrátky naplno, a to osmkrát a bez vyplavání. Takové tréninky jsem nikdy neplavala a měla jsem trochu strach, jak to pak bude vypadat, protože z mého pohledu jsme vůbec neodpočívali. Od Aniky jsem věděla, že ona i Morozov, který u něj také trénuje, plavou jednou denně a pochopila jsem proč. Myslím, že víc se prostě v tomto režimu nedá zvládnout. Plavat podobný trénink dvakrát denně, tak se organismus musí evidentně zahltit. Je to extrémně náročné,“ vysvětluje Kubová náročnost tréninku pod Davidem Salem.

Po třetím závodě si Simony Kubové všiml japonský trenér Norimasa Hirai. Trénoval a stále i trénuje největší japonské hvězdy, které vozily medaile z olympiád i mistrovství světa jako například Kitajima, Hagino nebo obě znakařky, které byly v týmu s Kubovou.

Řekla jsem si, že s ním zkusím trénovat a našla jsem k němu důvěru. On mi dal asi 2.5 km s tím, že další den budeme mít volno, protože jsme měli dva dny mezi závody, pak už jsem plavala svůj trénink a čtvrtý závod. Přišlo mi to docela v pohodě. Po čtvrtém závodě jsem si před tréninkem myslela, že poplaveme před semifinále tak 4 kilometry, ale plavali jsme šest. A pak jsem se dokázala zlepšit a na padesátce překonat český rekord. Tréninky „odsejpaly“ a taky se úplně jinak trénuje ve skupině, která opravdu chce a všichni chtějí podat co nejlepší výkon a pracují na tom. Takže to byla skvělá změna.“

V letošním roce čekají Kubovou nejméně dvě významné mezinárodní akce. Nejprve v květnu evropský šampionát v Budapešti a v létě pak již zmiňovaná olympiáda v Tokiu. Zkušenosti nabyté při ISL chce elitní světová znakařka zapracovat i do svého tréninkového programu.

„ISL byla velká změna i velká škola a zkušenost. Já jsem taková, že mám ráda svoje rituály, ale dokázala jsem si, že dokážu zaplavat dobře, i když mám jiné tréninky. Určitě budu nové věci z ISL v tréninku využívat. Zařadíme nějaký trénink od Davida Sala a napadlo mě, jestli by mi Nori Hirai pro inspiraci neposlal nějaký trénink nebo některá z Japonek. On má pěkně rozepsaný trénink, třeba i podle procent, kolik se plave v aerobní části, rukama, nohama a přijde mi to fajn. Říkám si, že by to byla dobrá změna a inspirace. Táta byl hrozně rád, že jsem měla takovou změnu a bylo to hlavně ku prospěchu věci. On je člověk, který se rád učí a nevadí mu, že plavu jiný trénink, dokáže se poučit a vzít si dobré věci, abychom mohli být ještě lepší,“ uzavřela své povídání Simona Kubová.