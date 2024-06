Plavecká invaze z Chomutova na Hanou. Mladí plavci z TJ Slavie Chomutov se zúčastnili mistrovství republiky staršího žactva ročníků 2010 a 2011 v Olomoucí. Tam obrovsky zazářili borci Tobias Student a Šimon Studnička, kteří se domů vrátili jako trojnásobní mistři ČR a nejúspěšnější plavci šampionátu. Chomutovský oddíl se navíc stal nejlepším klubem mistrovství. Byly to zkrátka medailové žně.

Chomutovští plavci na mistrovství v Olomouci. | Foto: TJ Slavie Chomutov

Z 89 klubů celé ČR, které byly po přihláškách přijati, vždy startovalo v každé disciplíně a ročníku jen 24 nejlepších plavců. „Už jen účast a přijetí do nějaké z disciplín byl pro plavce velký úspěch a z našeho klubu se na toto mistrovství dostalo nejvíc plavců z celé republiky a to celkem 16. Všichni naši plavci zaplavali na svém vrcholném závodě mnoho nejlepších osobních výkonů a hlavně jsme tam byli jako tým, který se navzájem povzbuzoval a každý přál úspěch svým plaveckým kolegům z týmu a bylo moc krásné vidět naše borce bojovat do posledních metrů v každé své disciplíně,“ těšilo trenér Jaroslava Jezberu staršího.

Tradičně se dařilo duu Student – Studnička. Tobias Student se stal trojnásobným mistrem ČR v těžkých disciplínách 400m polohový závod, 200m motýlek, 200m polohový závod, stříbro vyplaval na 200m volný způsob a dva bronzy na 400m a 1500m volný způsob. Tobias předváděl neskutečné výkony a byl po zásluze odměněn.

Tobias Student a Šimon Studnička.Zdroj: TJ Slavie Chomutov

Šimon Studnička, který je rovněž trojnásobným mistrem ČR, a to ve dvou nejtechničtějších disciplínách 100m a 200m prsa, další titul získal v disciplíně 100m motýlek, stříbro si vyplaval na 200m motýlek a z bronzu byla medaile z disciplíny 200m polohový závod. „Šimon rovněž plaval neskutečně, zaplaval skvělé výkony a ty ho posunuly k těm nejvyšším metám,“ glosoval to kouč Jezbera.

Jak se vedlo ostatním sportovcům chomutovského oddílu?

Ondřej Mikš skončil nejlépe na bramborové pozici v těžké konkurenci na 1500m volným způsobem a ve všech svých ostatních závodech byl vždy do 10. místa a předvedl se jako velký bojovník.Barbora Šurková, která byla nejvíc smutná ze 4. místa na 50m volný způsob, kdy od medaile byla hodně blízko, jinak měla všechny své starty také do desítky nejlepších.Matěj Vokatý byl dalším plavcem, který získal nejvíc umístění do 10. místa startovního pole a má velké předpoklady být i na místech medailových.Umístěni v top deset pak měli ještě další borci Matyáš Korous, bratři Ječmenové Lukáš a Petr, Pavel Ličko a Tomáš Vachulka.

Chomutovští plavci na mistrovství v Olomouci.Zdroj: TJ Slavie Chomutov

„Ostatní naši plavci získali body v disciplínách, kde se udělují body od prvního do patnáctého místa a našemu klubu hodně pomohly do hodnocení nejlepších oddílů v ČR a byli to Adéla Tůmová, Daniel Gončar, Jakub Sýkora, Oliver Vymětal, Damián Pecháč, Václav Veverka,“ dokreslil trenér.

Třešničkou na dortu jsou vždy závody štafet, tam bylo chomutovské zastoupení v podobě čtyř startů a to štafeta kluků na 4x50m polohový závod a 4x50m volný způsob, kdy Chomutovští nedali nikomu šanci a stali se mistry ČR. Štafetu tvořili Matěj Vokatý, Ondřej Mikš, Šimon Studnička a Tobias Student.

Ve štafetách mix kde plavou dvě děvčata tedy Adéla Tůmová s Bárou Šurkovou a dva kluci Šimon Studnička a Tobias Student, získala chomutovská Slavie stříbro na 4x50 m polohový závod, kde je jen pár desetin dělilo od zlata a v úplně posledním závodě celého šampionátu to byla štafeta 4x50 m volný způsob mix, kde opět se Severočeši mohou pyšnit slovem mistři a to Matěj Vokatý, Šimon Studnička a Adéla Tůmová a Barbora Šurková.

„Při spočítání všech bodů za umístění jednotlivých závodníků na tomto mistrovství ČR, jsme se stali nejlepším klubem celého mistrovství. Naše prvenství a to výrazné před všemi ostatními kluby v ČR je pro nás velkou výzvou v další práci, protože obhajovat je vždy těžší. Veliké díky si zaslouží samozřejmě trenéři Martin Student a Jirka Rezek. Musíme samozřejmě poděkovat i rodičům, že nám své děti svěřili do hodně náročné tréninkové péče,“ chválil kolegy Jezbera a poděkoval za podporu i vedení města Chomutov.

Sezóna plavcům ještě pokračuje nadcházejícím mistrovstvím ČR Open v Ústí nad Labem a na závěr pak Olympiádou dětí a mládeže, která se uskuteční v Českých Budějovicích v posledním červnovém týdnu a i tam budou reprezentovat Ústecký kraj plavci Slavie Chomutov.