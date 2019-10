Nejúspěšnějším byl podle očekávání Tomáš Franta. Ve všech třech znakových disciplínách postoupil do finále a na dvoustovce bral dokonce stříbrnou medaili za čas 1:59,91. Sklonit se musel jen před Japoncem Ryosukem Iriem, který je dvojnásobným olympijským medailistou z Londýna. Tomáš se tak letos poprvé dostal pod magickou hranici dvou minut. Jeho výkon okomentoval trenér Jaroslav Jezbera: „Tomáš plaval naprosto skvěle, tři starty a tři finále. Konečně prolomil prokletí dvou minut na dvoustovce, řekl Jezbera.

Jakub Štemberk se na kraulové dvoustovce probojoval z pátého místa do finále, kde skončil sedmý v čase 1:50,1. Na dvojnásobné trati zaplaval kvalitní čas 3:56,45. Zde jen o sedm desetin zaostal za postupem do finále a bral desáté místo. Neméně kvalitním výkonem se prezentoval i na polohové dvoustovce, kdy v čase 2:04,75 skončil jedenáctý. „Kubíček plaval naprosto famózně, a to potvrdil účastí ve finále na kraulové dvoustovce, kdy mu chybělo jen jedenáct setin k prolomení hranice 1:50 min a jen tři setiny ho dělily od osobáku,“ okomentoval výkon Jakuba trenér Jezbera. „Jak 400 metrů kraul, tak i 200 metrů polohově byly od něj výborný, vždy kousek od finále,“ dodal Jezbera.

Filip Jezbera se berlínského mítinku zúčastnil po tréninkovém výpadku způsobeném nemocí. I přesto se ukázal v dobrém světle, kdy na 200 metrů znak skončil na 25. místě v čase 2:11,23. Na poloviční distanci byl 33. časem 1:00,62. Na znakové padesátce skončil jen o příčku hůře, když zaplaval čas 28,8 s. „Fífa se bohužel nedostal do takové formy, ve které by rád byl, jeho viróza, která řádila na soustředění, postihla nejvíc, a ještě se z ní doléčoval,“ zhodnotil výkon svého syna a zároveň svěřence Jaroslav Jezbera.

Do budoucna však hledí chomutovský trenér optimisticky. „Berlín byl na začátku zimní sezony a všichni tři zaplavali na úrovni svých možností. Už se těšíme do Plzně, kde budou Tom i Kubíček bojovat o limity na prosincové Mistrovství Evropy,“ uzavřel Jezbera. Všichni výše jmenování se zúčastní již zmíněného Českého poháru v Plzni, kde se k nim z Neapole připojí i Simona Kubová a další chomutovští plavci.