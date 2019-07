Trojici českých reprezentantů Simonu Kubovou, Tomáše Frantu a Jakuba Štemberka doplnila na prsařském úseku Michaela Malinová. První tři jmenování získali i mnoho individuálních medailí, Malinové bronz těsně unikl.

Ve smíšené štafetě na 4x100 metrů polohově zaplavalo Chomutovské kvarteto Kubová, Malinová, Franta a Štemberk čas 4:00,59, kterým o dvanáct setin vymazali dva roky starý zápis pražských Bohemians. Celý závod skvělým způsobem rozjela Kubová, když svůj znakový úsek zvládla zaplavat teprve posedmé v kariéře pod jednu minutu a s velkým náskokem předávala Malinové Ta na prsařském úseku, stejně jako Franta se Štemberkem na motýlku a kraulu, předvedla životní výkon a doplavali si společně pro jasné první místo a nový český rekord.

Chomutovští plavci (uprostřed) na jihu Čech. Foto: archiv klubu

V individuálních závodech získali chomutovští dvanáct cenných kovů. O pět z nich se postarala Simona Kubová, která nenechala nikoho na pochybách, že je neohroženou českou znakařskou jedničkou a s přehledem ovládla znakové závody na 50 a 100 metrů. Pro tři bronzy si pak doplavala v závodech 50 a 100 metrů kraul a 50 metrů motýlek.

Velmi podobnou pozici jako Kubová má mezi muži Tomáš Franta. Také on bez výraznějších potíží zvítězil v závodech na 50 a 100 metrů znak. Finále si zaplaval i v doplňkové disciplíně 50 metrů motýlek (sedmý). Na 100 metrů motýlek skončil těsně před branami finále na devátém místě.

O zbylých pět medailí se postaral Jakub Štemberk, který si kromě dorosteneckých medailí doplaval i pro svoji první mezi dospělými. Podařilo se mu to třetím místem na 200 metrů polohově, ve stejné disciplíně bral o několik hodin dříve stříbro mezi dorostenci. Pro dorosteneckou medaili si doplaval i v závodě na 400 metrů polohově a 200 a 800 metrů kraul. V závěrečný den šampionátu se snažil i o druhou medaili mezi dospělými, na 200 metrů kraul však doplaval těsně čtvrtý.

Podobně těsně přišla o svou první dorosteneckou medaili Michaela Malinová. Na 100 metrů prsa doplavala v dorosteneckém finále na čtvrtém místě jen 21 setin za bronzem. Čtvrtá doplavala i na dvojnásobné trati a sedmá pak skončila na 50 metrů prsa a 200 metrů polohově. Na 200 metrů prsa se dostala i do velkého finále a skončila sedmá.

Ve znamení pátých míst pojal své působení na českém šampionátu Filip Jezbera, když skončil pátý ve všech třech znakových disciplínách. Stejně jako Malinová se dokázal jednou probojovat i do velkého finále (200 metrů znak). Do elitní desítky mezi dorostenkami se dokázaly probít také Kamila Slabihoudová (100 metrů prsa, 200 metrů znak, 200 a 400 metrů polohově), Eliška Doksanská (800 a 1500 metrů kraul) a Veronika Zelenková (200 metrů motýlek). Mezi českou elitou se díky svým výkonům během sezony kvalifikovali i starší žáci Tomáš Moravec a Zuzana Svobodová, pro které to byla cenná zkušenost a velká odměna plavat po boku největších českých plaveckých es.

Vratislav Dvořák