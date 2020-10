Jako většina sportovců ani plavci Slávie Chomutov nemohou trénovat. Bazén mají zavřený a navíc někteří bojují s koronavirem. „Velmi to narušilo náš tréninkový plán především mládeže. Ladili jsme formu na MČR, které se má konat už v prosinci,“ smutní předseda plaveckého oddílu Martin Doksanský. Na vznikou situaci rychle zareagoval Český svaz plaveckých sportů a domluvil možnost tréninku reprezentačním plavcům za hranicemi na sousedním Slovensku v Šamoríně. Z oddílu Slávie Chomutov tam ale neodjel nikdo. Jakub Štemberk je v karanténě a Simona Kubová se v Budapešti připravuje na svůj letošní start v International Swimming League (ISL).

Do Šamorína nedaleko Bratislavy odcestovalo po absolvování povinných testů celkem 18 plavců a dva trenéři. Petra Škábová a Martin Kratochvíl. V šamorínském plaveckém centru se v přísných hygienických podmínkách dostala možnost připravovat například Barbora Seemanová, Jan Šefl, Kristýna Horská, Pavel Janeček, Anna Kolářová, Lýdie Štěpánková nebo juniorský mistr světa z loňského roku Jan Čejka. Na víkend se pak vydali všichni do Skopje v Severní Makedonii na mezinárodní plavecký mítink. Ze Skopje se plavci vrátí domů do Česka, protože po cestě přes třetí zemi musí povinně na testy.

Ve výpravě chybí také bývalý úspěšný plavec Slávie Chomutov Tomáš Franta, který přestoupil do Prahy. „Bohužel Tomáš se už s koronavirem setkal a naštěstí u něj měla nemoc lehký průběh. Přesto raději neodcestoval. Dokud se plně nezotaví, tak se do bazénu nevrátí.“ Informoval Chomutovský deník Doksanský. Tomáš měl letos velké plány a většina mu také vyšla. „Chtěl jsem dokončit studium v Mostě, splnit limit na olympiádu, přestěhovat se do Prahy, začít tam trénovat a pokračovat ve studiu. Kupodivu mi vše vyšlo, až na tu olympiádu. Každopádně stále doufám, že se příští rok uskuteční a beru to jako příležitost se ještě lépe připravit, prozradil Franta. Do svého nového působiště se docela těšil. „Určitě společně s týmem Vysokoškolského sportovního centra odvedeme kvalitní práci a budu dobře připraven., dodal bývalý plavec Slávie Chomutov.

Náš nejlepší v červenci vyhrál s mohutným plnovousem první závody po dlouhé koronavirové pauze Corona Cup. Nedávno se také vrátil do ještě nedávno domácího bazénu, kde se zúčastnil Velké ceny Chomutova. Jak Tomáš prozradil, vousy si nechal narůst protože to tak už nějakou dobu chtěl. Při plavání mu prý určitě nevadí. „Vousy jsem chtěl mít vždy delší. Ve vodě mě to asi trochu brzdí, ale ne nijak znatelně. Stejně plavu znak a hubu mám pořád nad vodou, takže problém to zase až takový není,“ dodal Franta.

Simona Kubová by se měla v Budapěšti představit tento víkend. Liga tu se tu rozjela už v pátek, ale naše plavkyně zatím do bojů nezasáhla. Před rokem patřila Kubová v premiérovém ročníku nové mezinárodní plavecké soutěže ISL, v níž startují největší esa světového plavání, do sestavy týmu DC Trident. Tentokrát podepsala smlouvu s novým týmem Tokio Frog Kings. Během léta řešila elitní světová znakařka i možnosti jiných týmů.

„Měla jsem rozjednaný tým Energy Standard, ale nakonec zůstaly u znakařek z loňského roku, kdy za ně plavaly Georgia Davies a Emily Seebohm. Pak se mi ozvali z Japonska. Jsem moc ráda, protože to pro mě bude zase nová zkušenost. Očekávám něco jiného než v evropském nebo americkém týmu, když si teď projdu týmem s různými národnostmi. Manažerem týmu je dvojnásobný olympijský vítěz na 100 a 200 metrů prsa z Atén 2004 Kosuke Kitadžima a hlavním trenérem David Salo, jemuž v Los Angeles prošli rukama například Julia Jefimova, Vladimir Morozov nebo i naše Anika Apostalon a další plavci. Za kapitána máme skvělého japonského znakaře Rjosuke Irieho a jeho zástupkyní je Lea Smith, druhá nejlepší vytrvalkyně na světě za Katie Ledecky. Většinu týmu tvoří Japonci a ze známých jmen za nás poplavou například už zmiňovaný Vladimir Morozov nebo Brazilec Bruno Fratus. Máme silný tým a moc se těším,“ představila Kubová svůj tokijský tým.

Pro Kubovou bude účast v ISL vrcholem letošní sezóny. V barvách dalšího nového uskupení Toronto Titans se představí stejně jako loni i druhá česká plavkyně Anika Apostalon. Reprezentanti letos přišli o všechny významné šampionáty a olympijské hry. Šanci pořádně otestovat svou formu dostali zejména při domácích závodech. Konfrontace s mezinárodní konkurencí ale byla minimální.