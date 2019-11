Plavecký oddíl Slávie Chomutov patří už řadu let ke špičce našeho plavání. Bezpochyby největší osobností klubu je dlouholetá reprezentantka Simona Baumrtová – Kubová. Do reprezentace se postupně vypracoval také Tomáš Franta a nyní i mladičký Jakub Štemberk. Vedle reprezentantů však sklízejí plavci z chomutovského klubu úspěchy i napříč všemi věkovými kategoriemi. Není to náhoda, klub sice funguje na amatérské úrovni, ale má velmi schopné trenéry a ti zde odvádějí profesionální práci. Nejznámější z nich je tandem Jaroslav Jezbera a Tomáš Baumrt.

„Náš cíl pro nadcházející mistrovství je jasný, chceme, aby se alespoň někdo z našich plavců probojovali až do finále,“ řekl trenér plavců Tomáš Baumrt. Zastihli jsme ho při tréninku v chomutovském aquaparku a položili mu řadu otázek.

MUDr. Tomáš Baumrt

– dětský lékař, 56 let, pracuje v Krajské zdravotní Chomutov

- trenér závodního družstva TJ Slávie Chomutov

- otec plavkyně Simony Baumrtové-Kubové

- věnoval se plavání, vodnímu pólu a triatlonu

Považujete tohle období za nejúspěšnější v historii vašeho klubu?

Nikdy se ještě nestalo, abychom měli v seniorské reprezentaci tři naše plavce. Poprvé se v roce 2008 dostala do reprezentace Simona Baumrtová a zúčastnila se mistrovství Evropy v Rijece. V roce 2015 se stal reprezentantem Tomáš Franta a startoval na ME v Izraeli a letos se to povedlo osmnáctiletému Jakubovi Štemberkovi.

Jaké máte ambice pro ME v Glasgow?

Snažíme se, aby jejich forma dosáhla na mistrovství svého vrcholu. Chtěli bychom atakovat finálová umístění, určitě v případě Simony a uvidíme, jak to bude plavat Tomášovi. Ten na minulém ME skončil těsně za branami finále. Na stovce znak skončil devátý. Pro Jakuba je již samotná účast na šampionátu úspěchem.

Kdo z těch tří má podle vás největší šance na finálové umístění?

Bezpochyby je to Simona

Vy sklízíte úspěchy nejen v kategorii dospělých, ale také s mládeží. Jak je možné, že vaši plavci dosahují ve všech kategoriích tak vysoké úrovně?

Jednak máme štěstí na plavce, ale také hraje velkou roli dobrá atmosféra v oddíle a dobré vztahy mezi trenéry. Naší snahou je vychovat plavce k tomu, aby největší úspěchy sklízeli jako dorostenci a dospělí. Prioritně není naším cílem vychovávat šampiony v mládežnických kategoriích.

Pracujete s mládeží jinak než v jiných oddílech? Poznáte už v útlém věku, zda mají děti předpoklady k tomu, aby se z nich stali špičkoví plavci?

To se většinou už na začátku poznat nedá. S každým je třeba pracovat individuálně a roli tu hraje řada dalších faktorů. Důležitý není jen jejich přístup, ale velkou roli hraje i to, jaké mají zázemí. Jak je podporuje rodina. Není to jen o talentu, ale také o tom, zda jsou ochotni na sobě tvrdě pracovat.

Spousta talentů nezvládne pubertu a nenaplní očekávání. Poznáte, když přijde to období, kdy tomu přestanou dávat maximum?

Určitě to poznáme v tréninku. Přijde období, kdy se po úspěších dařit přestane a ne každý má vůli a sílu tohle období překonat. Máme tu plavce, kteří získali jako žáci titul, ale v dorostu už to nepotvrdili. Ale také opačné případy, kdy se dokázali z průměrných plavců vypracovat mezi domácí špičku. Příkladem může být třeba Jakub Štemberk, který jako žák získal několik medailí. Pak se tři roky vracel bez medaile, a pak v šestnácti získal titul na 1 500 metrů volný způsob.

To je zřejmě plavec, který vám v poslední době dělá největší radost?

On je nesmírně pracovitý, po zisku titulu ho přibrzdilo zranění, ale jakmile se vrátil, tak se stále zlepšoval. Od letošního jara šla jeho výkonnost neustále nahoru, a i když nebyl jedním z hlavních adeptů na starty na vrcholných juniorských závodech, tak se tam dokázal kvalifikovat a ještě se tam zlepšil.

Je pro plavání důležitější talent, nebo pracovitost?

Ten poměr není nikde daný, ale já si myslím, že důležitější je být pracovitý.

Je těžké stanovit plavcům, jak velké objemy by měli v tréninku zvládnout tak, abychom je nepřetěžovali, nebo naopak?

My jako trenéři spolupracujeme napříč všemi věkovými kategoriemi a snažíme se, aby v mladším věku plavali větší objemy a hlídali si techniku. S tím, jak fyzicky rostou, tak se díky tomu při zvládnuté technice zlepšují, aniž bychom kladli důraz na náročnost tréninku. To přijde až od čtrnácti let.

Dokáže se člověk v tomhle věku s takovým úspěchem vyrovnat?

On to sice úspěch je, ale plavci v jeho věku ví, že plavání je jenom sport a život není jen o sportu. Naučí se tvrdě pracovat a ví, že když poleví, je to hned znát. Pak toho umí využít i v dalším životě.

Snažíte se vychovávat specialisty podle plaveckých stylů?

To ne, mladé plavce vychováváme tak, aby žádný styl neupřednostňovali. Děláme z nich takzvané polohovkáře. Pro mě je královská trať 400 metrů polohově.

Teď trochu odbočím. Vy jste lékař, jak se vám daří skloubit vaší práci s trénováním?

Samozřejmě na prvním místě je moje práce. Snažím se to zorganizovat tak, abych mohl jezdit o víkendech na závody, a pak mám pět týdnů dovolené. Víc času tomu dát nemohu. V tom je pro naše družstvo nenahraditelný Jarda Jezbera starší, který absolvuje s plavci kromě tréninků mnoho závodů a soustředění.

Jak jste se dostal k trénování plavců?

Začal jsem kvůli Simoně, i když tu byly i další důvody. Zdejší plavecký oddíl byl založen v roce 1963 a já zde plavu od roku 1971. Po vysoké škole jsem se věnoval vodnímu pólu. To mě ale dlouho nebavilo a začal jsem s triatlonem. Když bylo Simoně 14 let a dělala už jen plavání, tak šla hodně nahoru a začal jsem jí pomáhat jako trenér. Po dokončení studia jsem si v Olomouci udělal druhou trenérskou třídu a tak mám i teoretickou průpravu. Díky Simoně mě začalo trénování bavit a spolu často hledáme co je v tomhle sportu nového a snažíme se stále posouvat dopředu.

Takže se nebojíte o budoucnost plaveckého oddílu v Chomutově?

Určitě ne. My sice říkáme, že to období, které právě máme, se už nebude opakovat, ale to jsme říkali i tehdy, když výkonnostně vyrostl Tomáš Franta. Říkali jsme si, tak máme dva špičkové plavce a on se vypracoval Jakub Štemberk, takže uvidíme.