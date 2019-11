Levhartice se od začátku soustředily na obranu, první body inkasovaly až minutu a půl před koncem úvodní čtvrtiny. Na začátku druhé desetiminutovky bylo sice jejich vedení na chvilku jen čtyřbodové, ale pak pevně uchopily otěže utkání do svých rukou a jejich náskok brzy narostl nad uklidňující patnáctibodovou hranici.

"Zvítězila obrana nad útokem," glosoval takřka kuriózní a v letošní lize zatím nevídaný výsledek, při kterém dohromady nepadlo ani sto bodů, trenér Tomáš Eisner. "Dobře jsme začali v obraně a to asi rozhodlo o našem vítězství. Ofenzivní festival to rozhodně nebyl, protože i my jsme toho dost netrefili, ale obranou jsme to nahradili."

Chomutovskému týmu pro zranění chyběla kapitánka Jitka Eisnerová, vzhledem k vývoji zápasu to ale nebylo příliš znát. "Rozložili jsme minuty na celý tým, větší porci dostaly všechny hráčky a všechny v obranné fázi splnily svůj úkol," dodal Tomáš Eisner.

Ženská basketbalová liga: BK ST-U19 Chance - Levhartice Chomutov 35:64 (4:10, 11:37, 24:46)

Sestava Chomutova: Aulichová 17, Krejzová 12, Salačová 10, Vorlová 10, Rokošová 5, Satoranská 4, Rybová 3, Žílová 3, Čmejrková 2, Kučerová 2, Hrabovská.

Stanislav Král