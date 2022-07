Pětice basketbalových Levhartic má evropské stříbro a zástupce v All star týmu

Je to další obrovská reklama chomutovského basketbalu! Pěti hráček Eliška Brejchová, Lucie Ceralová, Monika Fučíková, Jesika Hibalová a Valentýna Kadlecová mají evropské stříbro ze šampionátu hráček do dvaceti let. Kadlecová se navíc dostala mezi nejlepší hráčky ME do All star týmu. České reprezentantky se dostaly do finále po dlouhých dvaceti letech. A právě pět Levhartic k tomu výrazně pomohlo!

Valentýna Kadlecová, která byla nominována do All star týmu turnaje. | Foto: BK Levhartice Chomutov