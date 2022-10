Pro Perštejn to byl svátek zahrát si před televizními kamerami a ukázat, jak se tady futsal dělá divákům na ČT Sport. Klub lákal lidi do hlediště a i když duel přímým přenosem přenášela televize, tak do kadaňské haly přišla parádní návštěva 630 diváků. Paráda!