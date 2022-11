„Odehráli jsme nejlepší zápas od doby, co jsem ve Spartaku a za to jsem velice rád. Taky jsem rád, že kluci viděli, že se dá hrát s každým. Respektujeme samozřejmě každého soupeře, ale musíme na prvním místě respektovat sebe a to všechno, co děláme od začátku sezony,“ vyjádřil se perštejnský trenér Nenad Veljkovič. Sám uznal sílu soupeře, který roky patří k nejlepším futsalovým týmům v České republice.