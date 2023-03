Perštejn první bitvu v play off těsně prohrál. V pátek chce plnou halu a slavit!

Nováček nejvyšší futsalové ligy z Perštejna si hned ve své premiérové sezoně zajistil postup do play off, které rozehrál v pondělí večer. Do cesty mu přišel vítěz základní části Interobal Plzeň a Perštejn na jeho palubovce rozhodně nezklamal, když úvodní bitvu série prohrál těsně 4:6.

Foto: SK Interobal Plzeň