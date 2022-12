Soupeřem jim byli domácí borci z TJ Jiskra Havlíčkův Brod, kteří obhajovali titul z předešlého roku a nakonec patnáctý titul mistrů republiky nezískali. PSK Olymp Praha měl jistotu prvního místa a titul mistra a jejich celkový počet bodů už nemohl nikdo překonat. Chomutovští zápasníci tak museli zvládnout těžký úkol, aby si zajistili druhé místo. Byla zapotřebí v posledním finálovém kole porazit všechny tři soupeře ligy a to z Prahy, Havlíčkova Brodu a sdružení Ostrava-Krnov.

V prvním vzájemném utkání Chomutov porazil Prahu, následně sdružení Ostrava – Krnov a vše rozhodoval poslední zápas s TJ Jiskra Havlíčkův Brod, kdy měl Chomutov shodný počet bodů. Chomutov v posledním kole nenechal nic náhodě a velkou podporou týmu byli naší reprezentanti Artur Omarov a Jakub Bielesz.

„TJ Jiskra Havlíčkův Brod je výborný tým se spousty reprezentanty a výbornými zápasníky, proto byl náš úkol vyhrát velice obtížný. Naši chomutovští zápasníci zápasili s odhodláním vyhrát. Bojovali a skandovali jméno každého svého zápasníka, který právě zápasil v dané váhové kategorii. Bylo to napínavé, až do posledního utkání ve váhové kategorii 130 kg, kde zápasil náš mladý zápasník Josef Pfeifer, který měl za úkol neprohrát položením na lopatky s reprezentantem a medailistou z mistrovství Evropy kadetů. Svůj úkol zvládl perfektně a přispěl Chomutovu k stříbrné medaili. Všichni jsme měli ohromnou radost. Někteří tomu ani nevěřili. Každý do toho dal své srdíčko. Vytvořili jsme nádhernou atmosféru a týmového ducha,“ popisoval situaci po utkání trenér a bývalý úspěšný reprezentant v zápase Petr Bielesz.

Gólový ESAP a Jablíčka dominují zimní futsalové lize v Chomutově

Chomutov tímto vyhrál poslední finálové kolo ligy a zajistil si tak druhé místo v nejvyšší republikové soutěži v zápase řecko-římském po dlouhé době.

Za úspěchem titulu Vicemistr České republiky v zápase řecko-římském 2022 jsou zápasníci:

60kg Filip Bartošík

67kg Matouš Jankovič, Lukáš Zvánovec, Tobiáš Petrovický

72kg Jakub Šimčík, Matěj Šrytr, Ondřej Rez

77kg Denis Mertl, Jiří Janda

82kg Jakub Bielesz, Roman Kucín

87kg Luděk Konvičný, Marek Vrba, Daniel Jankovič

97kg Artur Omarov, Tom Ringler

130kg Josef Pfeifer

Pořadí družstev:

1. PSK Olymp Praha

2. Czech wrestling Chomutov

3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod

4. Sdružení Ostrava - Krnov