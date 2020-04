„Chodila jsem do bazénku k tátovi, ale pořádně jsem neplavala pět týdnů. Strašně se těším,“ říká nejlepší česká plavkyně uplynulého roku.

Osmadvacetiletá chomutovská znakařka v rozhovoru pro Deník prozradila i to, že váhá, jestli se zúčastní odložené olympiády v Tokiu.

Konečně jste se dočkala otevření bazénu. Těšíte se, co?

Samozřejmě jsem ráda. Trošku problém je omezení na jednoho plavce v dráze, takže v bazénu bude moct být jen osm lidí. Je to ale dobré pro znovuzískání citu pro vodu a udržení formy.

Už jste si v Podolí zarezervovala termín?

Ano, už minulý týden (úsměv). Musíme se všichni reprezentanti domluvit na tréninkových hodinách, což je trochu komplikace, protože ne všichni jsou z Prahy.

Je teprve duben, nebude vám venku zima?

To nebude problém, jsme na to docela zvyklí. Voda bude vyhřívaná, jen budeme muset co nejrychleji přeběhnout do sprchy.

Jak často bude v bzénu trénovat?

Do konce dubna plánujeme trénink třikrát až čtyřikrát týdně, v květnu bychom začali o něco víc. Otázka ale je, jestli vůbec bude mistrovství Evropy. Pokud nebude, pak by možná bylo na místě volno. To ale nechám na trenérech.

Mistrovství Evropy se posunulo z května předběžně na srpen. Věříte, že se bude v Budapešti závodit?

Já si myslím, že šampionát nebude. Musíme se ale normálně připravovat a počítat s tím, že se bude závodit. Je to těžké, když nevíme, co bude.

Olympiáda v Tokiu se odložila až na příští rok. Nabouralo vám to plány?

Změnilo mi to plány, protože jsem nepočítala, že budu příští rok ještě plavat.

Váháte nad účastí na olympiádě v příštím roce?

Nevím, co bude. Buď se rozhodnu pokračovat, nebo skončím. Mrzí mě, že je to zrovna olympiáda… Nikdo ale zatím neví, jestli se olympiáda příští rok vůbec uspořádá. Nechám tomu volný průběh. Uvidím, jak mě to bude bavit, jestli mi to půjde a získám nějakou motivaci.