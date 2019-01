Chomutov - Jen dvanáct týmů bude hrát v nadcházejícím ročníku Okresního přeboru v kopané.

Nový ročník OP už si nezahrají Vejprty a Perštejn (v zeleném). Oba týmy postoupily do 1.B třídy. | Foto: Deník/Ladislav Chlíbek

Do nejvyšší okresní soutěže Chomutovska se nepřihlásil tým Inter Mikulovice, který loni skončil předposlední. Postoupily Tatran Klášterecká Jeseň a Libědice, tedy druhý a čtvrtý tým loňského ročníku okresní soutěže. Postup naopak odmítl Sokol Mašťov, který se stal v sezoně 2014/15 vítězem nejnižší soutěže.

Nejnižší okresní soutěž bude hrát v příštím ročníku taky méně týmů, přihlásilo se jenom osm družstev. Postoupily dva týmy, opačným směrem spadla jen Jiskra Kovářská. Do soutěže se navíc nepřihlásilo béčko Března.

Jaký bude systém soutěží?

V okresním přeboru se bude hrát dvoukolově, takže týmy čeká pouze dvaadvacet zápasů, jedenáct na podzim a jedenáct na jaře.

Představitelé oddílů odmítli na losovacím aktivu Okresního fotbalového svazu navrhovaný systém, kterým se bude hrát např. v Ústeckém kraji. Týmy by hrály dvoukolově každý s každým (doma a venku) a poté by je čekala nadstavba, kde by byla tabulka rozdělena po čtyřech týmech. Celky na 1. 4. místě by hrály dvoukolově každý s každým o postup, mužstva na 5. 8. místě o konečné umístění a týmy na 9. 12. místě o sestup.

V okresní soutěži bude hrát osm týmů tříkolovým systémem a každé mužstvo odehraje 21 zápasů. Nejdříve se bude hrát dvoukolovým systémem, třetí část odehrají týmy ve stejném pořadí jako prvních sedm kol.

Rašovice mají zavřené hřiště

Kvůli nevyhovujícím kabinám mají Rašovice od Okresního fotbalového svazu uzavřené hřiště a tak týmy Rašovic a Klášterecké Jeseně, které by tady měly hrát domácí zápasy, odehrají podzim na hřištích soupeřů. Výjimka pro hřiště v Rašovicích přestala platit 30. června 2015.

Začíná fotbalová (R)EVOLUCE

Další změny čekají oddíly ohledně elektronizace fotbalových agend.

„Chceme dosáhnout toho, aby se již nikdy neopakovaly známé obrázky zobrazující nekonečné fronty trenérů a funkcionářů netrpělivě přešlapujících před dveřmi registračních úseků. Dosáhnout toho, aby rozhodčí nevysedávali dlouhé hodiny nad nikdy nekončící administrativou. Dosáhnout toho, abyste všichni mohli být tam, kde to máte nejraději tedy na fotbalových hřištích," vysvětlil na webových stránkách FAČR elektronizaci generální sekretář fotbalové asociace.

Elektronizace je pro kluby povinná už od 1. července 2015 a naplno se rozběhne se začátkem soutěží. Týmy musí zabezpečit připojení na internet, výpočetní techniku a určit administrátory. Okresní fotbalové soutěže odstartují prvními zápasy o víkendu 29. a 30. srpna.

Složení soutěží:

Okresní přebor mužů: Sokol Místo, Sokol Údlice, Sokol Vilémov, Slavoj Droužkovice, SK Málkov, SKP Kadaň, SK Libědice, 1. SK Jirkov, Sokol Otvice, 1. FC Spořice B, FK Rašovice, TATRAN Klášterecká Jeseň.

Okresní soutěž mužů: Sokol Výsluní, Jiskra Kovářská, ČECHIE Hrušovany, Sokol Mašťov, 1. SK Jirkov B, SPARTA Radonice, SK Černovice B, H.V. Vrskmaň.

Sdružený okresní přebor mladších žáků (společně s OFS Louny): Sokol Lenešice, Spartak Perštejn, Sokol Vilémov, FK Louny, SLOVAN Vejprty, 1. SK Jirkov, Sokol Údlice, Tatran Podbořany, FK Postoloprty, SK Strupčice, Středohor Dobroměřice.

Sdružený okresní přebor starších přípravek (společně s OFS Louny): SK Ervěnice Jirkov, Sokol Bečov, SPARTA Radonice, FK Klášterec nad Ohří A, FK Klášterec nad Ohří B, Sokol Horní Jiřetín, TJ Kopisty, AFK LoKo Chomutov, Tatran Kadaň, SOKOL Březno.

Sdružený okresní přebor mladších přípravek (společně s OFS Louny): SK Ervěnice Jirkov, Spartak Perštejn, Sokol Vilémov, FK Klášterec nad Ohří A, FK Klášterec nad Ohří B, 1. FC Spořice, SFK Meziboří, TJ Kopisty, Tatran Kadaň, SK Strupčice.