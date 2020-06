„Je super, že se vymyslel Corona Cup, aspoň máme nějaké zpestření od současného stereotypního trénování bez krátkodobého cíle, takže se moc těším. Už jen proto, že poplavu poprvé v životě 100 metrů prsa na dlouhém bazénu, tak se aspoň i pobavíme,“ uvedl elitní evropský znakař na svazovém webu.

Mostecký rodák netuší, co může od sebe očekávat. Poslední týdny totiž strávil převážně studiem. „Před týdnem jsem měl státnice na Vyšší odborné škole v Mostě, takže jsem veškerý čas trávil spíše u učení než ve vodě. Byly to nervy, ale všechno jsem nakonec úspěšně zvládl. Nemám žádná očekávání. Snažím se teď hlavně zase dostat do formy a připravovat se na příští rok,“ prozradil Franta.

Na Corona Cup se mohou přihlásit pouze závodníci, kteří se v roce 2019 umístili do 10. místa na MČR.„Některé kluby už si menší oddílové závody už zorganizovaly, ale Corona Cup jsou první větší závody, které pořádá Český svaz plaveckých sportů. Chtěli jsme, aby se ti nejlepší plavci aspoň jednou přes léto potkali a zazávodili si mezi sebou,“ řekl předseda ČSPS Petr Ryška. „Byť nejde o tituly, tak věřím, že to bude povedená akce. Jde o to se setkat, zasoutěžit si, a aby plavání zase přitáhlo lidi blíž k sobě,“ dodal.