OBRAZEM: Takhle vypadala florbalová bitva nejlepších

Sváteční bitva dvou nejlepších florbalových celků první ligy měla říz. Kdo přišel do sportovní haly v Chomutově, tak nelitoval. Domácí v dramatu urvali tři body po těsné výhře 9:8, které tleskalo téměř 450 fanoušků. Jak to na hřišti vypadalo? Podívejte se do naší fotogalerie.