Levhartice hlásí novou tvář ve svých řadách. Tou je čtyřiadvacetiletá rozehrávačka Markéta Löflerová, která naposledy působila Pečkách. Pražská rodačka hrála ŽBL naposledy v ročníku 2017/2018, kdy nastupovala v dresu pražské Slavie. I přes tyto zkušenosti však původně nepřicházela do Chomutova jako hráčka.

Markéta Löflerová. | Foto: BK Levharti Chomutov

„Asi není tajemstvím, že mým partnerem je Petr Treml, který se stal trenérem levhartic v kategorii U17 a 19 a se kterým jsem se přestěhovala do Chomutova. Mým osobním cílem je trénování mladých hráček a tak jsem se s vedením klubu nejdříve domluvila na zapojení u nejmladších kategorií,“ přibližuje situaci Löflerová. „Vzhledem k posezónním změnám potřebujeme tým posílit téměř na všech pozicích a tak jsme spojili příjemné s užitečným a nabídli Markétě zapojení se nejen do trénování ale i do přípravy A týmu. Z našeho pohledu je propojení trénování mládeže a aktivního hraní pro svěřence inspirativní a zapadá do konceptu klubu kdy je prioritou výchova mládeže a její postupné zapojování do A týmů,“ doplňuje Löflerovou sportovní manažer žen Jakub Kadlec.