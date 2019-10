Akční studenty mají na Gymnáziu a střední odborné škole v Klášterci. Ti se totiž už pět let pravidelně zúčastňují akce Sazka Olympijský víceboj a opět se jim dařilo. Místní škola vyhrála v rámci projektu Olympijský trénink a nebylo to poprvé!

Michal Navrátil mezi studenty Gymnázia a střední odborné školy v Klášterci. | Foto: Český olympijský výbor

„Projektu Olympijského víceboje se účastníme pravidelně již pět let. Naši studenti měli možnost se setkat s olympionikem podruhé, tak jak k nám v minulosti přijel Vavřinec Hradílek s doprovodným týmem. Teď k nám dorazil profesionální skokan do vody Michal Navrátil. Byl to nevšední zážitek pro studenty i všechny zúčastněné. Strávili jsme přátelské, sportovně laděné dopoledne,“ popsala učitelka klášterecké školy Valentina Kuchařová.