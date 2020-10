Profesionální boxer Stanislav Eschner, který strávil s krvácením do mozku několik dní v nemocnici, a levou část obličeje mu lékaři museli chirurgicky spravit, uznal porážku. Do svého přemožitele, bijce MMA Michala Řeháka, si ale neodpustil rýpnout. Osočil ho, že vyhrál neférovým způsobem.

„Chtěl bych jen upozornit na to, že Michal věděl, že nemůže zápas vyhrát. Věděl, že ho uboxuju jak fyzicky, tak technicky. Rychlostně jsem na tom byl taky o dost lépe, ale i psychicky v hlavě. Michal hlavně věděl, že do toho nemůže jít čistě!,“ napsal na svém Instagramu Eschner.

Ve prospěch zkušeného boxera měl hrát i fakt, že zápas bez rukavic je podle pravidel boxu. „Bitky na ulici nebo na diskotékách jak tvrdil, že má za sebou?! Tak jsem si říkal, že tady do toho zápasu, který má nějaká pravidla, je mu to houby platný. Do zápasu podle určitých pravidel, který se vysílá živě v TV a má nějakou úroveň, tam tohle rozhodně nepatří!“ pokračoval Eschner.

Ke komentáři na Instagramu přidal fotku, kde Řehák soupeři podráží nohu a shazuje ho na zem. „Na fotce je vidět, jak si pomáhal k tomu, abych šel k zemi, a to když si tak vybavuji, dělal od druhého kola skoro pořád. Párkrát se mu to povedlo a pěkně mě tam chytil a ještě na mě spadl. Nebylo to fér a měl za to být buďto napomenut, nebo rovnou diskvalifikován, zvlášť pokud to bylo poněkolikáté,“ zdůraznil Eschner.

„Co na to říct… Rozhodčí mě mohl napomenout nebo cokoliv a ty jsi to mohl taky stopnout, anebo Luky Konečný, který byl v rohu. Ale nic,“ hájil se vítěz Řehák.

„Já sám jsem mohl něco říct a upozornit, ale asi chápete, že jsem byl tak mimo a otřesenej a v takovém adrenalinu, že mi to v tu chvíli bylo jedno a vůbec mě to nenapadlo,“ vysvětloval Eschner, čerstvý otec.

„Každopádně nešel jsem do toho s úmyslem tě házet, to ne. A jak říkám, jako boxer jsi určitě lepší, ale myslím si, že tohle nebylo o tom pádu a pokud ano, čas už nevrátíme. Přeju brzké uzdravení,“ vzkázal zápasník Řehák svému ústeckému rivalovi.

„Nemá cenu něco okecávat nebo se na něco vymlouvat. Dopadlo to bohužel tak, jak to dopadlo, ale nemuselo! Mrzí mě to a furt nad tím zápasem přemýšlím a snažím se si vzpomenout na vše od třetího kola. Ani mi nejde o to, že mám teď plechovou hubu. Do toho jsem s tím šel, že se něco takového může stát a blázen jsem na to veliký. Můžu i říct, že si Michal po zápase dělal starosti, jestli jsem v pohodě. Nikdo nechtěl, aby se někdo takhle zranil, ale za fauly a nečistý boj palec dolů!,“ dodal „Bejk“ Eschner, který má teď titanovou destičku v obličeji.