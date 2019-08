Turnaj pořádá Spolek Chomutovská liga malého fotbalu a odehrál se ve sportovním areálu Cihla v Chomutově. I letos se ho zúčastnilo jako každý rok šestnáct týmů převážně z Chomutova, Jirkova a okolí. Letos navíc turnaj obohatily hned čtyři týmy z Mostecka. Loňské prvenství přišli obhajovat hráči Baníku Chomutov, ale silných týmů měl turnaj více. Letošní ročník byl ve znamení nových týmů. Bylo jich zde hned několik. Po sobotních zápasech ve skupinách se s turnajem museli rozloučit týmy Toyoda gosei KNO, Shock team, Warriors Chomutov a Baníček Most.

Kvalitní obsazení turnaje potvrdily nedělní osmifinálové skupiny, ve kterých zůstaly týmy AC Young boys, La Phutas, Reds Most a ve skupině smrti vypadli Jany kluci Bílina. V prvním čtvrtfinále se střetly stejně jako loni týmy Technoline a Katalánci Most. I přes to, že Technoline vedl, Katalánci v závěru zápasu skóre otočili a opět postoupili do semifinále oni. Druhé čtvrtfinále obstarali loňský vítěz Baník Chomutov a Chelsea, která nakonec jen těsně prohrála. Ve třetím čtvrtfinále si poradil FC Jirkov 2000 s AS Grêmiem Chomutov a v tom čtvrtém porazil nováček Roko mlátičky loňského finalistu Jablíčka Chomutov.

V prvním semifinálovém zápase vedli Katalánci Most již o dvě branky, ale Baník Chomutov v závěru zápasu vyrovnal a musely se zahrávat pokutové kopy. V těch si lépe vedli hráči Baníku a po roce postoupili do finále turnaje. Druhé semifinále bylo také velmi dramatické, ale branka v něm nepadla. O postupu Roko mlátiček jako nováčka do finále turnaje rozhodly také pokutové kopy. O třetí místo se zahrávaly jen pokutové kopy a lepší mušku měli hráči FC Jirkova 2000 a skončili na třetím místě, Katalánci Most obsadili stejně jako loni čtvrté místo.

Finálovým zápasem turnaj gradoval a oba dva týmy chtěly vyhrát. Rozhodl již v prvním poločase jedinou brankou zápasu Kasal a FC Baník Chomutov obhájil své loňské prvenství. Roko mlátičky mají jako nováček druhé místo a ukázaly také své kvality. Vítězem 27. ročníku Chomutovského poháru je ale tým FC Baník Chomutov.

Nejlepším střelcem turnaje se stal Zdeněk Kopta z FC Jirkova 2000, který vstřelil jedenáct branek. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Michael Janda z FC Jirkova 2000 a nejlepším hráčem Danyil Dolechek z FC Baníku Chomutov. Turnaj řídili rozhodčí Štefan Franko, Jaromír Novotný starší, Petr Špicar, Martin Braun a organizačně jej vedli Jiří Kupec, Martin Jackl a Pavel Fára.

Ceny nejlepším týmům a jedincům předávali majitel firmy Logistic Euro Bus Pavel Šams, zástupce sponzorů turnaje pan Jaroslav Bystřický a předseda CHLMF Jiří Kupec, který byl s průběhem turnaje spokojený. „Nic negativního jsme během turnaje nezaznamenali. K vidění byl velmi kvalitní futsal a finále rozhodl jen jeden gól, liboval si předseda CHLMF." Chtěl bych ještě poděkovat všem zúčastněným za hladký průběh celého turnaje, V neposlední řadě patří velký dík pořadatelům, rozhodčím i personálu sportovního areálu Cihla," pokračoval v hodnocení průběhu turnaje Kupec. „Díky kvalitním předváděným výkonům všech zúčastněných týmů mohli přítomní diváci sledovat po oba dva dny spoustu zajímavých futsalových utkání," vrátil se k hodnocení úrovně turnaje předseda. V závěru svého hodnocení pak ještě poděkoval všem zúčastněným partnerům a statutárnímu městu Chomutov, protože bez jejich podpory by nebylo možné turnaj na patřičné úrovni uspořádat.

Výsledky sobota ráno:

Roko Mlátičky Chomutov – AS Grêmio Chomutov 2:1 (2:0) P. Kopečný 2 – J. Gabčo; FC Baník Chomutov – TG KNO 4:0 (2:0) T. Loukota 3, V. Rajnyš; Shock Team Chomutov – AC Young Boys 0:2 (0:0) P. Kreuzer 2; Jablíčka Chomutov - FC Jirkov 2000 1:1 (0:0) Z. Žorna – J. Novák; Roko Mlátičky Chomutov – TG KNO 8:0 (3:0) P. Macák 2, P.Ryant 2, O. Valenta, P. Kopečný, M. Bundzík, J. Šlachta; FC Baník Chomutov – AS Grêmio Chomutov (1:2) 1:4 J. Vild – J. Gabčo 3, J. Labuta; Shock Team Chomutov – FC Jirkov 2000 0:7 (0:6) Z. Kopta 3, J. Král 3, J. Süssmilch; Jablíčka Chomutov – AC Young Boys 7:1 (4:0) Z. Zohorna 3, M. Bílek 2, D. Rohla 2 – O. Löwy; TG KNO - AS Grêmio Chomutov 1:4 (1:2) J. Černý – J. Kontra 2, J. Gabčo, T. Gubela; FC Baník Chomutov - Roko Mlátičky Chomutov 1:4 (1:3) T. Loukota – P. Macák 2, P. Ryant, S. Dvořák; FC Jirkov 2000 - AC Young Boys 9:1 (5:0) Z. Kopta 5, D. Bureš 2, J. Süssmilch, J. Král – A. Dohan; Jablíčka Chomutov - Shock Team Chomutov 8:1 (4:0) M. Bílek 5, Z. Zohorna 2, L. Šroub – J. Rubek

SKUPINA „A"

1. Roko Mlátičky CV 14 : 2 9

2.As Grêmio Chomutov 9 : 4 6

3. FC Baník Chomutov 6 : 8 3

4. Toyoda gosei - KNO 1 : 16 0

SKUPINA „C"

1. FC Jirkov 2000 17 : 2 7

2. Jablíčka Chomutov 16 : 3 7

3. AC Young Boys 4 : 16 3

4. Shock Team Chomutov 1 : 17 0

Výsledky sobota odpoledne:

Jany Kluci – Chelsea Chomutov 5:2 (1:1) E. Iljazi 2, L. Bánom, L. Magnár, S. Berky – J. Soukup, J. Navrátil; Katalánci Most – Warriors Chomutov 7:0 (3:0) K. Cinoltr 3, M. Pšenička 2, L. Čabelka 2; La Phutas Chomutov – Baníček Most 4:0 (0:0) M. Drbohlav 2, L. Holý, D.Makula; Technoline Chomutov – Reds Most 8:2 (5:0) D. Klíma 5, F. Bachor 2, V. Forman – M. Macháček 2; Jany Kluci - Warriors Chomutov 10:1 (4:1) E. Iljazi 4, S. Berky 4, L. Magnár, L. Bánom – L.Rehovič; Katalánci Most - Chelsea Chomutov 2:0 (0:0) M. Pšenička, K. Cinoltr; La Phutas Chomutov - Reds Most 1:1 (1:0) L. Holý – M. Macháček; Technoline Chomutov - Baníček Most 11:1 (6:1) V Burda 5, F. Bachor 3, D. Klíma 2,L. Prokopec – C. Filip; Warriors Chomutov - Chelsea Chomutov 1:8 (0:3) K. Cicu – J. Radimský 2, J. Soukup 2, A. Vrabec 2, J. Navrátil, L. Bleha; Katalánci Most - Jany Kluci 0:3 (0:1) l. Magnár 2. L. Bánom; Reds Most - Baníček Most 11:3 (5:2) M. Janata 3, M. Macháček 2, J. Kudlička 2, O. Čvančara, R. Stejskal ml., M. Andrlík, J. Hampejs – C. Filip 2, P. Hendrych; Technoline Chomutov - La Phutas Chomutov 2:1 (1:1) D. Klíma, V. Forman – L. Holý

SKUPINA "B"

1. Jany kluci 18 : 3 9

2. Katalánci Most 9 : 3 6

3. Chelsea Chomutov 10 : 8 3

4. Warriors Chomutov 2 : 25 0

SKUPINA "D"

1. Technoline Chomutov 21: 4 9

2. La Phutas Chomutov 6 : 3 4

3. Reds Most 14 : 12 3

4. Baníček Most 2 : 26 0

VÝSLEDKY OSMIFINÁLOVÉ SKUPINY (NEDĚLE )

As Grêmio Chomutov - AC Young Boys 2:1 (1:1) V. Březina, J. Kontra – O. Löwy; Katalánci Most - Reds Most 2:0 (0:0) M. Nechanický, J. Vrba; Technoline Chomutov - AC Young Boys 5:0 (2:0) D. Klíma 2, V. Burda, F. Bachor, K. Myšička; FC Jirkov 2000 - Reds Most 3:1 (0:1) R. Lukavec, J. Novák, A. Verner – M. Macháček; Technoline Chomutov - As Grêmio Chomutov 0:0; FC Jirkov 2000 - Katalánci Most 2:1 (1:1) Z. Kopta, J. Král – J. Vrba; Jablíčka Chomutov - FC Baník Chomutov 1:2 (0:1) F. Gedeon – D. Kasal, M. Král; La Phutas Chomutov - Chelsea Chomutov 1:2 (1:1) L. Holý –J. Radimský, L. Bleha; Jany kluci - FC Baník Chomutov 1:5 (0:2) L. Bánom – V. Holub 2, T. Loukota, D. Kasal, P. Špicar; Roko Mlátičky Chomutov - Chelsea Chomutov 4:1 (2:0) J. Šlachta, P. Kopečný, P. Ryant, J. Pavlica – J. Radimský; Jany kluci - Jablíčka Chomutov 2:7 (0:2) L. Bánom, L. Magnár – D. Nobst 2, J. Kopta 2, F. Gedeon, M. Bílek, A. Koštůr; Roko Mlátičky Chomutov - La Phutas Chomutov 4:1 (1:0) P. Ryant 2, J. Šlachta, J. Pavlica – J. Dvořáček

SKUPINA „A"

1. Technoline Chomutov 8 : 0 4

2. As Grêmio Chomutov 2 : 1 4

3. AC Young Boys 1 : 7 0

SKUPINA „B"

1. FC Jirkov 2000 5 : 2 6

2. Katalánci Most 3 : 2 3

3. Reds Most 1 : 5 0

SKUPINA „C"

1. FC Baník Chomutov 7 : 2 6

2. Jablíčka Chomutov 8 : 3 3

3. Jany kluci 3 :12 0

SKUPINA „D"

1. Roko Mlátičky Chomutov 8 : 2 6

2. Chelsea Chomutov 3 : 6 3

3. La Phutas Chomutov 2 : 6 0

ČTVRTFINÁLE

TECHNOLINE CHOMUTOV - KATALÁNCI MOST 1:3 (1:0)

D. Klíma – J. Vrba, A. Fišer, J. Schuchardt

FC BANÍK CHOMUTOV – CHELSEA CHOMUTOV 2:1 (1:0)

D. Dolechek, V. Holub – L. Bleha

FC JIRKOV 2000 – AS GRÊMIO CHOMUTOV 3:0 (2:0)

Z. Kopta 2, J. Süssmilch

ROKO MLÁTIČKY CHOMUTOV - JABLÍČKA CHOMUTOV 3:1 (1:0)

J. Pavlica 2, P. Kopečný – D. Rohla

SEMIFINÁLE

KATALÁNCI MOST – FC BANÍK CHOMUTOV 3:3 (2:0), na penalty 3:4

M. Nechanický, L: Čábelka, A. Fišer – P. Špicar 2, D. Kasal

FC JIRKOV 2000 - ROKO MLÁTIČKY CHOMUTOV 0 : 0, na penalty 0:1

O TŘETÍ MÍSTO

FC JIRKOV 2000 - KATALÁNCI MOST Na penalty 4 : 3

F I N Á L E

FC BANÍK CHOMUTOV - ROKO MLÁTIČKY CHOMUTOV 1:0 (1:0)

D. Kasal