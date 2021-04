Trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta se musel obejít bez útočníka Adama Musila, který vyfasoval jednozápasový disciplinární trest za udeření třineckého Tomáše Marcinka pěstí do obličeje v době, kdy Marcinko ležel na ledě. Do druhé formace se tak posunul Petr Jelínek a do hry zasáhl Jiří Průžek. Oceláři znovu hráli bez zadáka Jana Jaroměřského.

Dva hráči oslavili zajímavá jubilea. Liberecký obránce Ronald Knot nastoupil do svého 300. utkání v nejvyšší soutěži, třinecký forvard Petr Vrána zapsal 400. start.

Oba týmy začaly aktivně, o střelecké pokusy nebyla nouze, ovšem brankáři zůstali bezchybní. Největší šanci měl třinecký Roman, kterého však Kváča tváří v tvář vychytal a ukryl puk do lapačky. Liberci se úvodní třetina vydařila mnohem lépe než o den dříve a do kabin se odcházelo za bezbrankového stavu.

„Je to nový den a zápas. Řekli jsme si k tomu něco. Daří se nám to, co jsme si řekli. Snad tam něco spadne. Jsme dost inteligentní hráči, takže jsme si situaci vyhodnotili sami. Snažíme se dobré věci přenést do tohoto zápasu. V předchozím utkání byly bitky, ale my musíme hrát s chladnou hlavou. Nesmíme sedět na trestné lavici, nýbrž hrát na ledě,“ je si vědom obránce Liberce Ondřej Vitásek.

„Je to cítit a vidět na hře, že se Liberec zlepšil. My potřebujeme naši hru zjednodušit, z čehož budou vyplývat šance. Před diváky se hraje výborně. Je to skvělý pocit, snad si ho užijeme v budoucnu víc a víc. Je to sport a diváci patří do hlediště,“ uvedl třinecký útočník Tomáš Marcinko.

Ve druhé třetině pokračovala urputná bitva. Obě mužstva dostala k dispozici přesilovou hru, jenže prosadili se nakonec až Oceláři ve 35. minutě, kdy při dvojnásobné početní výhodě dorazil Stránského střelu Petr Vrána. Vzápětí Jelínek sestřelil Stránského a rozhodčí jej za zásah do oblasti hlavu a krku poslali předčasně do sprch.

Liberec přišlo Jelínkovo vyloučení hodně draho. Kundrátek našel mezi kruhy Miloše Romana, který přesnou střelou podruhé překonal Kváču. Bílí Tygři znovu doplatili na svoji nedisciplinovanost a po dvou třetinách ztráceli dva góly.

„Jsme rádi, že jsme přesilovky využili. Hodně nám to pomohlo. Je tam více momentů, ale speciální týmy v takových zápasech jsou důležité. Trochu Liberec ztratil nervy, ale my se soustředíme na svoji hru a chceme dalších dvacet minut skvěle odehrát,“ řekl o druhé pauze třinecký útočník Martin Růžička.

„Myslím si, že Třinec toho moc neměl do doby, než se dostali do hry díky přesilovkám. Takhle ten zápas nevyhrajeme. Třinec je kvalitní mančaft na početní výhody, ale stále máme dvacet minut, takže budeme chtít s výsledkem něco udělat,“ slíbil liberecký Michal Bulíř.

Ve třetím dějství hráli Tygři přesilovku pět na tři, kterou po ukázkové kombinaci zhodnotil Michal Bulíř, jenž vrátil svůj tým zpět do hry. S blížícím se koncem základní hrací doby si trenér Augusta vzal oddechový čas a odvolal Kváču z branky.

Tento tah přišel vniveč, protože Jack Rodewald dojel nahozený kotouč a usměrnil jej do prázdné klece. Třinec tak vyhrál i druhé finále a vede v sérii 2:0 na zápasy.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): „Vážím si druhého vítězství v sérii. Nerodilo se lehce, byl to vyrovnaný zápas. Rozhodly speciální týmy, což se v play-off stává. Vstup do utkání byl z naší strany vlažený, asi jsme si mysleli, že to půjde lehce po prvním duelu.“

Patrik Augusta (Liberec): „Hráči se vydali, hráli až do konce. Bylo to vyrovnané a těžké utkání, které rozhodla nedisciplinovanost ve druhé třetině.“

Finále play-off Tipsport extraligy – 2. zápas

HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky a asistence: 35. Vrána (Stránský, Růžička), 39. Roman (Kundrátek, Musil), 60. Rodewald – 45. Bulíř (Gríger, Lenc). Rozhodčí: Hodek, Jeřábek – Lederer, Hynek. Vyloučení: 3:3, navíc Jelínek (Liberec) 5 minut a do konce utkání. Využití: 2:1. Diváci: 300. Stav série: 2:0.

Sestavy

HC Oceláři Třinec: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Freibergs – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Rodewald, Marcinko, Hrňa – O. Kovařčík, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák – Kurovský. Trenér: Varaďa.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (J. Pavelka) – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Lenc, Gríger, Birner – Bulíř, P. Jelínek, Najman – D. Špaček, Šír, J. Vlach – Průžek, A. Dlouhý, Rychlovský. Trenér: Augusta.