Třicetiletá olympionička se zahraničními zkušenostmi bude ústřední postavou Severočešek. „Nehraju proto, abych si nějak honila ego. Snažím se pomoct mladým holkám. Chci jim předávat zkušenosti,“ hlásí bývalá reprezentantka.

Bartoňová podepsala v Chomutově smlouvu na jednu sezonu. O její příchod stál trenér Tomáš Eisner už před premiérovou sezonou Levhartic v ŽBL. „Už před minulou sezonou měl o mě Tomáš Eisner zájem. Věnovala jsem se ale normálnímu životu, začala jsem pracovat a řekla jsem mu, že ne. Pak jsem ale začala hrát za Slovanku a po sezoně mi Tomáš zavolal znovu, jestli bych nechtěla do Chomutova. Po krátkém váhání jsem souhlasila a řekla si, že to zkusím,“ líčí Bartoňová v rozhovoru pro klubovou televizi. „Vede se to tady na dobré úrovni, Chomutov patří mezi nejlepší kluby v republice.“

Bartoňová se po sedmi letech v české lize vydala v roce 2012 z USK Praha do zahraničí. Její první zahraniční štací byl španělský klub La Seu. „Chtěla jsem zkusit něco nového, tak jsem se přes agenta dostala na svoje první zahraniční angažmá do Španělska. Dalo mi to spoustu věcí. Hodně jsem se naučila, hlavně individuální dovednosti. Je to sice osamělý život, není to pro každého, ale jsem strašně ráda, že jsme si to v cizině zkusila.“

Nejraději vzpomíná na angažmá ve slovenských Piešťanech. „Tam jsem poznala nejlepší partu spoluhráček. Hodně jsem si zvykla a odcházelo se mi těžko,“ přiznala Bartoňová.

Byla i oporou reprezentace. Zahrála si na olympiádě v roce 2012 v Londýně, kde Češky dosáhly na sedmé místo. Mezi největší zážitky v kariéře ale řadí mistrovství Evropy do 16 let v Košicích. „Dostaly jsme se až do finále. Se Španělskem jsme sice prohrály, ale byl to nejsilnější zážitek z reprezentace,“ svěřila se Bartoňová, která byla vyhlášená nejužitečnější hráčkou celého turnaje.

A co si zkušená hráčka slibuje od působení v Chomutově? „Chomutov v premiérové sezoně postoupil do play-off, to je dobrý start. Očekávám, že týmu pomůžu ještě k lepšímu umístění než minulý rok.“