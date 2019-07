Natálie Horsáková si splnila sen. A snít chce dál

Hráčka BK Levharti Chomutov Natálie Horsáková basketbalem doslova žije. Proto pro ni bylo velkou odměnou a zadostiučiněním, když si ji trenéři reprezentace do 18 let vybrali do týmu pro evropský šampionát v Sarajevu, kde Česko v polovině července obsadilo 8. místo. „Znamená to pro mě hrozně moc, ani se to nedá popsat slovy. Je to splnění všech basketbalových snů,“ potvrzuje 17letá Levhartice.

Basketbalistka BK Levharti Chomutov Natálie Horsáková. | Foto: www.bk-chomutov.cz

Ač původně počítala s tím, že bude spíše sedět na lavičce, nakonec nastoupila do všech zápasů a v každém odehrála v průměru 14,3 minuty. „První tři zápasy jsem si sebou nebyla jistá, na hřišti jsem se motala jako nudle v bandě, prostě jsem to nebyla já. Ale pak jsem to ze sebe setřásla a už to bylo dobré,“ říká autorka 11 bodů, která ve třech utkáních nastoupila v základní pětce. Český výběr ve skupině vyhrál jeden zápas ze tří. V dramatickém osmifinále porazil po prodloužení Litvu, ale ve čtvrtfinále vysoko podlehl Maďarkám. V zápasech o 5. až 8. místo Češky pak vždy těsně prohrály s Německem a Lotyšskem. „S osmým místem jsme byli všichni spokojení. Ale věděli jsme, že poslední dva zápasy jsme mohli vyhrát, což by nás vyneslo na páté místo,“ hodnotí Natálie Horsáková. „Mistrovství byla obrovská zkušenost k nezaplacení, konfrontace se špičkovými a třeba i dvoumetrovými hráčkami. Posouvá mě to dál a motivuje mě to k dalšímu tréninku. V reprezentaci chci být a chci tam být častěji.“ Své reprezentační předsevzetí si Natálie Horsáková částečně plní i na dalším kolbišti. Dostala se totiž také do výběru U18 „trojkového“ basketbalu, se kterým 2. srpna jede do Francie, kde bude se spoluhráčkami bojovat v kvalifikaci o účast na mistrovství Evropy 3x3 v Gruzii. Soupiska Kadaně se rozrostla o další čtyři jména Přečíst článek › Stanislav Král

Autor: Redakce