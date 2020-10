NASCAR Show se v Mostě pojede až v příštím roce

Promotér NASCAR Whelen Euro Series a společnost Autodrom Most se dohodli na přesunutí termínu závodního víkendu OMV MaxxMotion NASCAR Show, který se měl na mosteckém okruhu uskutečnit 14. a 15. listopadu, do sezony 2021. Důvodem je nepříznivý vývoj epidemie koronaviru a nemoci covid-19 na území České republiky. „Vláda vyhlásila přísná opatření k zamezení šíření epidemie, v jejichž důsledku jsme museli areál uzavřít veřejnosti. Za této situace není možné závod uspořádat,“ vysvětlila obchodní a marketingová ředitelka společnosti Autodrom Most Jana Svobodová.

Loňské závody NASCAR na mosteckém autodromu. | Foto: Autodrom Most