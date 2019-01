Kadaň – Lestkovský okruh, třináctý díl kadaňského zimního seriálu, se proti očekávání běžel na oschlé trati a návrat pohody přinesl změnu pěti traťových rekordů. Nejdelší závod soutěže si zapsal také rekordní účast a nové jméno na postu vítěze, Michal Zbuzek vedl od startu do cíle.

Nová výrazná postava Zimního běžeckého poháru – kadaňský rodák Ivan Elischer. | Foto: Rudolf Hoffmann

Nejdříve vyběhlo do svého zkráceného závodu mladší žactvo, aktivitou vynikla dvojice kláštereckých atletů. Čekající účastníci pak aplaudovali jejich krásnému finiši, s traťovým rekordem zvítězil Lukáš Bartoň před Marcelem Červenkou. O další umístění se také tvrdě bojovalo, třetí místo získal karatista Filip Šimána a Bára Pribičinová zlepšila rekord dívek.



Na dlouhou trasu pak vyběhlo šestapadesát borců, počáteční akcelerace Michala Zbuzka se všem zdála předčasná, chyběl totiž oponent Pleticha a tak náskok mosteckého cyklisty utěšeně rostl. Asi v půlce závodu ošklivě upadl, osvědčil však bikerskou tvrdost, pokračoval a s velkým náskokem zvítězil. Na nejvyšším bodě trasy běžel na druhém místě veterán Ivan Elischer, pak ale tempo neudržel a v seběhu do Lestkova ho předstihli Doležal s Vodrážkou.



Na cyklostezce je několik stoupání a ta zahoupala pořadím, kadaňský rodák Elischer ale udržel čtvrtou pozici a výrazně zlepšil rekord padesátiletých. Bojovnost i dobrý závěr předvedli další přední závodníci a seřadili se od pátého do devátého místa. Poprvé se na trase ZBP objevili triatlonisté z Teplic, Filip Zouhar byl desátý a Jaroslava Krausová předčila s traťovým rekordem všechny ženy.



Zlepšené klimatické podmínky napomáhaly, v neděli bylo těsně nad nulou. Rekord zlepšil také první ze šedesátníků Jan Zelenka a spokojen byl i ředitel seriálu Čeněk Filingr : „Velice mně potěšila účast dvanácti žen, rozrostly se i řady veteránů. To se nepředpokládalo, závod je opravdu náročný.

Doběhli úplně všichni a navíc tento běh hodnotili jako jeden z nejhezčích závodů, které absolvovali. Překvapila síla cyklistů, příště následující Lomazická stezka je rychlá rovinatá trať, očekávám tedy odvetu od kovaných atletů.“