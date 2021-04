První krok ke slávě – a taky milionům dolarů – už má za sebou. Osmnáctiletý talent Jan Myšák má díky podpisu smlouvy s Montrealem Canadiens slovutnou NHL téměř na dohled.

„Mám z toho obrovskou radost. Je to pro mě odměna za všechnu práci, kterou jsem zatím odvedl. Beru to jako takový znamení, ukazatel, že se ubírám správným směrem. Jsem zase o krok blíž ke svému snu,“ vykládal Myšák po podpisu tříletého nováčkovského kontraktu v kanadské hokejové baště.

Myšák moc dobře ví, že ačkoliv mu samotný kontrakt splnění snu ještě nezaručí, je litvínovský odchovanec na nejlepší cestě k tomu, aby brzo napodobil předchůdce a slavné klubové legendy jako je Robert Reichel, Jiří Šlégr, Martin Ručinský. Anebo taky někdejší skvělý kanonýr Jan Čaloun.

Jan Čaloun.Zdroj: HC Slovan Ústí

Právě ústecký odchovanec, který zahájil svou kariéru v nejvyšší soutěži v dresu Litvínova, odkud v roce 1994 zamířil do zámoří, vidí v Myšákovi novou budoucí českou hvězdu v NHL.

„Honza je výjimečný a rozdílový hráč, který má všechno před sebou. Věřím, že se prosadí jako Pastrňák v Bostonu nebo Nečas v Carolině,“ svěřil se dnes 48letý Čaloun.

Olympijský vítěz z Nagana se stal v jednadvaceti letech králem kanonýrů nejvyšší česko-slovenské soutěže, když v sezoně 1992/93 nasázel v 36 zápasech 37 gólů. O tři roky později už udivoval svým střeleckým umem v NHL. Čaloun skóroval za San Jose Sharks hned při svém debutu. Ani po 25 letech nikdo nepřekonal jeho výjimečný rekord, kdy skóroval z prvních čtyř střel na branku!

„Honza v jednom medailonku říkal, že by si ode mě vzal zakončení, tak doufám, že to tak bude a v NHL se střelecky prosadí. Budu mu fandit,“ usmíval se Čaloun.

Legendární útočník narozený příznačně ve znamení Střelce měl impozantní vstup do NHL. V jedenácti zápasech sezony 1995/96 nasázel 8 branek a zapsal 3 asistence. Jenže další góly už nepřidal. Přestože tři sezony v řadě zářil na farmě (34, 38 a 43 branek), u Žraloků dostal šanci už jen ve dvou zápasech. Čaloun tak raději odešel střílet góly do Finska a po jedenáctizápasové epizodě v Columbusu v ročníku 2000/01 jeho kariéra v NHL definitivně skončila.

Čaloun věří, že v tomhle směru paralela mezi jeho a Myšákovou kariérou nebude. „Bude záležet na jeho výkonosti a vedení Montrealu, kdy mu dají šanci. Byl draftovaný a podepsal smlouvu s jedním z nejslavnějších klubů NHL, už to je úspěch. Teď udělá maximum pro to, aby se prosadil a hrál co nejdřív.“

Jeho slova potvrzuje i sám Myšák „Dostat se do NHL je pro mě životní priorita. Je přede mnou ještě spousta práce. Každopádně pro to hodlám udělat vše a pracovat na sobě,“ řekl Myšák v rozhovoru na webu Vervy.

„Honza je pracovitý a talentovaný kluk. Má velkou šanci, aby se v NHL prosadil. Je šikovný, maká na sobě. Budu rád, když budeme vychovávat další takové talenty. Ale rovnou po desítkách, abychom mohli postavit konkurenceschopný národní tým,“ přeje si sportovní jednatel Slovanu Ústí.