Bylo to příjemné překvapení, když před týdnem futsalový nováček z Chomutova zaškrtil v prvním čtvrtfinálovém zápase play off pražskou Slavii na její půdě jasně 6:2. Pražané ale sérii srovnali na severu Čech, kde v neděli večer vyhráli 3:1. Do sportovní haly v Chomutově dorazilo parádních 641 diváků!

První duel čtvrtfinále play off v Praze, který Chomutov ovládl 6:2. | Video: SK Slavia Praha futsal

Tým z hlavního města nemohl do hry nasadit distancované Vaktora a Kuchtu, kteří v prvním zápase vyfasovali červené karty. Po poločase ale vedli 2:0, když se prosadili Kuča a Brychta. Jedinou chomutovskou trefu dal ve 37. minutě Daniil Doleček, hosté pak definitivně duel zlomili ve 40. minutě gólem Havrdy.

„Všichni jsme z domácího zápasu velmi zklamaní. Slavie přijela na naší palubovku jen bránit a hrát na brejky, a to se jí bohužel podařilo. My se musíme rychle ze zápasu oklepat a připravit se na čtvrteční zápas na půdě Slavie. Série může být dlouhá, ale já věřím, že jí společně zvládneme. Děkujeme moc fanouškům za skvělou atmosféru a doufám, že je za to v dalším domácím utkání odvděčíme výhrou,“ řekl chomutovský Lukáš Krok.

„Máme personální problémy, nebylo nás moc, ale kousli jsme se a zvládli jsme to, vyhráli jsme a je to vyrovnané. Myslím si, že power play nám docela jde, podařilo se nám z toho dát góly. Plán nám vyšel, spoustu střel jsme zblokovali, když už to prošlo, byl tam Adam, který nás podržel. Navíc si myslím, že jsme podle mého názoru zbytečně inkasovali. Třetí zápas doma bude pro celou sérii velice důležitý, vzali jsme jim jejich výhodu, je to jedna jedna,“ viděl slávista Ondřej Míča. Série pokračuje ve čtvrtek 28. března na palubovce Slavie (20.00).