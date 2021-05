Automotoklub Most, který je pořadatelem závodního víkendu WorldSBK Czech Round Mistrovství světa superbiků Autodrom Most, podepsal s promotérem šampionátu pětiletý kontrakt. Fanoušci se tak mohou těšit na souboje elitních jezdců jedné z nejsledovanějších událostí světového motorsportu na mosteckém autodromu až do roku 2025.

Uzavření pětiletého kontraktu na uspořádání závodního víkendu světového šampionátu superbiků mezi spolkem Automotoklub Most, který je pobočným spolkem Autoklubu ČR, a promotérem seriálu v areálu mosteckého závodního okruhu je podle předsedy představenstva společnosti AUTODDROM MOST Josefa Zajíčka dalším kvalitativním posunem ve snaze zprostředkovat fanouškům, divákům a všem milovníkům motoristického sportu vrcholný zážitek špičkové úrovně.

„Jde o milník a jedinečnou událost v bezmála čtyřicetileté historii autodromu. Poprvé se ujímáme pořadatelství závodů mistrovství světa. Klade to na nás vysoké technické i organizační nároky, nicméně výzvu rádi přijímáme. Naším cílem je zpřístupnit areál široké veřejnosti, svým příznivcům tak musíme nabídnout to nejlepší. Světový šampionát takovým podnikem bezesporu je. Uděláme všechno pro to, aby jezdci, týmy, partneři, sponzoři i diváci byli u nás maximálně spokojeni a těšili se na další ročník úžasné podívané na silné stroje a neohrožené jezdce,“ vysvětlil Josef Zajíček.

Uspořádání motoristické události světové úrovně umožnil vstřícný přístup vlády České republiky, konkrétně ministerstva pro místní rozvoj a také Národní sportovní agentury (NSA), která je ústředním správním úřadem ve věci podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu. „Obě instituce přislíbily podporu, a to morální i finanční. Chtěl bych tímto podělkovat paní ministryni, která je srdcem velikým fanouškem zejména motocyklového sportu. Zasloužila se velkou měrou o to, že nám byl přislíben příspěvek, což posvětil i premiér. I jemu tedy velký dík. Také NSA v čele s jejím předsedou se postavila k této výzvě čelem. Všichni dělají maximum pro to, aby se vše podařilo,“ uvedl prezident Autoklubu České republiky (AČR) Jan Šťovíček.

Nový okruh v kalendáři světového šampionátu je podle výkonného ředitele WorldSBK Gregoria Lavilly zpestřením seriálu. „Jsme nadšeni, že můžeme v našem kalendáři na příštích pět sezon přivítat autodrom v Mostě. Dnešní oznámení, že se WorldSBK vrací po třech letech do České republiky, odráží pokračující popularitu šampionátu mezi českými fanoušky. S českými týmy a jezdci v paddocku jde o skvělou příležitost představit Českou republiku na světové scéně. Věřím, že mostecký autodrom se zhostí pořadatelské role se ctí a světový šampionát superbiků si čeští fanoušci vychutnají naživo i v dalších letech,” řekl Gregorio Lavilla.

Osobní zásluha na uspořádání světového šampionátu patří i Janu Šťovíčkovi, který je také členem představenstva Mezinárodní federace motocyklistů (FIM). „Za Autoklub České republiky, držitele národní autority pro motocyklový sport, jsem velmi potěšen, že naši fanoušci uvidí na domácí trati podnik silničních motocyklů na světové úrovni. Jsem také velmi rád, že jsem k tomu mohl přispět. Jistě je to přínosem i pro promotéra šampionátu World Superbike, získat novou dráhu se zajímavým profilem a zkušeným organizačním zázemím není v této době jednoduché,” doplnil.

Důležitost konání mistrovství světa silničních motocyklů v České republice si uvědomuje také Matěj Smrž, předseda příslušné sportovní komise a zároveň viceprezident Autoklubu ČR pro děti a mládež. „Možnost

sledovat nejlepší závodníky světa na našem okruhu je pro zájemce o motorsport skvělou motivací,“ doplnil Matěj Smrž.

Srpnový závodní víkend v Mostě bude šestým v pořadí letošního kalendáře WorldSBK. Na autodrom se sjedou jezdci všech tří tříd světového šampionátu, startovní pole rozšíří i účastníci evropského poháru Yamaha R3 bLU cRU. Ve třídě WorldSSP300 se domácím fanouškům dva čeští jezdci, a to Petr Svoboda a Oliver König.

Autodrom Most, který se nachází jen hodinu jízdy od hlavního města Prahy, zahájil provoz v roce 1983. V té době byl prvním stálým motoristickým komplexem v tehdejším Československu. Okruh již hostil mnoho závodů motoristického sportu včetně národních i evropských motocyklových podniků. Rok 2021 se zapíše do historie okruhu premiérovým vstupem do světového šampionátu superbiků WorldSBK. Mostecký autodrom uspořádáním této jedinečné události plní svůj závazek být reprezentativní součástí sportovního, společenského a kulturního života regionu. Závodní víkend živě odvysílá televizní stanice Nova na kanálu Nova Sport.