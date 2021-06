Levharti Chomutov se rozhodli na tuto výzvu reagovat a o extraligu budou bojovat kluci U19 a U17, společně s dívkami z U19. Všechny tři zmíněné kategorie se tak pokusí navázat na dívčí kategorii U17, ve které už Levhartice vybojovaly postup do extraligy v letech minulých.

„Naši fanoušci jistě ví, že naprosto klíčová je pro nás dívčí kategorie U19, kde jsme jednou ztratili postup do extraligy v prodloužení a další rok nám šanci vzal Covid, proto teď všechnu energii budeme soustředit na to, abychom na třetí pokus postoupili,“ říká manažer klubu Petr Drobný. Boj o nejvyšší soutěž čeká ale i kluky. „Nechci chlapce nijak podcenit, ale rozhodně nebudou tolik pod tlakem, myslím, že nás můžou jen příjemně překvapit,“ dodává Drobný.

KVALIFIKACE EXTRALIGA DÍVKY U19

Svěřenkyně Petra Tremla čeká jednokolový kvalifikační turnaj v Jablonci nad Nisou, kde se střetnou s domácí Bižuterií, Slovanem Litoměřice, ústeckou Slunetou a Dívčím Basketbalovým Klubem z Plzeňského kraje. Turnaj je naplánován na sobotu 12. a neděli 13. června. Z postupu do extraligy se budou radovat první dva výběry.

ROZPIS UTKÁNÍ:

12.6. Slovan Litoměřice - Levhartice

12.6. Levhartice - Sluneta Ústí nad Labem

13.6. Levhartice - Jablonec nad Nisou

13.6. DBak - Levhartice

KVALIFIKACE EXTRALIGA CHLAPCI U19

Ve stejném termínu jako dívky, čeká jednokolový kvalifikační turnaj i kluky z U19. Ten je na rozdíl od dívčího turnaje rozdělen do dvou skupin, ale i v tomto případě postoupí do nejvyšší soutěže první dva týmy z každé skupiny. Výběr Vladimíra Dolanského narazí kromě domácí Opavy na tři další soupeře. Těmi budou Tygři Praha, Jižní Supi a Holice. „Čeká nás těžký boj. Chceme ukázat to nejlepší, co v nás je, a když pod sebe dostaneme tři týmy, můžeme slavit,“ popisuje Vladimír Dolanský.

ROZPIS UTKÁNÍ:

12.6. Tygři Praha - Levharti

12.6. Levharti - Opava

13.6. Holice - Levharti

13.6. Levharti - Jižní Supi

KVALIFIKACE EXTRALIGA CHLAPCI U17

Relativně nejtěžší pozici mají chlapci z U17. Extraliga nabízí čtyři postupová místa, o která se popere devět týmů ve třech skupinách. Dvoukolový systém tak pošle do nejvyšší soutěže vítěze tří skupin a o poslední volné místo si to ve druhém kole turnaje rozdají tří týmy, které ve svých skupinách obsadí druhou příčku. Vladimír Dolanský je hlavním trenérem i kategorie U17, takže ho během června čeká zajímavé trenérské období. Týden po kvalifikaci U19, pojede se svým výběrem U17 do Ústí nad Labem, kde se kromě domácího celku střetne s Válečníky z Děčína. „Náš tým je hodně postaven na klucích, co vlastně U17 ještě pořádně nehráli, neboť letos to měl pro ně být první rok v této kategorii. Uvidíme, jak se s tím poperou,“ říká odhodlaně Dolanský.

ROZPIS UTKÁNÍ:

19.6. Děčín - Levharti

19.6. Levharti - Ústí nad Labem

Roman Jüngling