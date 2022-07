Méně běžnou záležitostí je ovšem volný vstup do paddocku, kde bude před zraky návštěvníků probíhat technická přejímka a řada dalších závodních procedur. Procházka po pit lane s autogramiádou jezdců umožní fanouškům nahlédnout přímo do týmových boxů. Z bezprostřední blízkosti bude možné pozdravit vítěze ihned po závodu, a plácnout si s ním během průjezdu Victory Lane, na níž pak navazuje Parc Ferme, který je plný emocí těsně po závodě. Návštěvník se tak stane nejen divákem, ale doslova účastníkem světových závodů. Všechny tyto výjimečné zážitky jsou přitom již v ceně vstupenky. Návštěvníci do 18 let mají navíc vstup zdarma.

Vstupenky na tuto výjimečnou akci lze zakoupit on-line: www.superbike-most.cz. Mistrovství světa Superbiků bude sice AUTODROM MOST hostit od pátku 29. července do neděle 31. července, ale ochutnávku výjimečného šampionátu přinese fanouškům již čtvrtek 28. července a to na pražském Náměstí Republiky, kde bude od dopoledních hodin probíhat WorldSBK Tour.

Fanoušci nejrychlejších silničních motocyklů, a nejen oni, zde budou mít možnost setkat se s řadou jezdců z šampionátu a získat jejich podpis, ale i vstupenky za bezkonkurenční cenu. Na Náměstí Republiky nebude chybět například Alex Lowes z továrního týmu Kawasaki, Michael Rinaldi, který krotí Ducati Panigale V4R, česká naděje Oliver König a další domácí jezdci, kteří reprezentují Českou republiku v nižších třídách šampionátu. Vedle závodníků si pozornost bezpochyby zaslouží i vystavené závodní motocykly a v neposlední řadě i soutěže o vstupenky a další hodnotné ceny. Kdo dorazí na místo osobně, získá navíc promokód k nákupu vstupenky za akční cenu 1000 Kč.

Zároveň s WorldSBK Tour proběhne na Náměstí Republiky i prezentace portfolia služeb Polygonu Most jako Centra bezpečné jízdy a Autoklubu ČR se zaměřením na vzdělávání v oblasti dopravní výchovy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

MOTUL FIM Superbike World Championship 2022 nabízí oproti jiným šampionátům během závodního víkendu dva závody své hlavní série s litrovými superbiky plus jeden superpole race. První závod se jede v sobotu, druhý závod a superpole race v neděli. Toto specifikum Mistrovství světa Superbiků se rozhodli mostečtí organizátoři podtrhnout dvěma různými designy trofejí pro sobotní a nedělní závody. V obou případech se ovšem jedná o práci českých designérů a sklářů.

Poslední červencový víkend nabídne v Mostě pod oficiálním názvem Prosecco DOC Czech Round závody série WorldSBK s nejrychlejšími produkčními motocykly značek Ducati, Kawasaki, Yamaha, Honda a BMW. Kromě nich pak budou probíhat i závody tříd WorldSSP, WorldSSP300, Evropský pohár Yamaha R3 bLU cRU a Northern Talent Cup. Vedle elitních jezdců se představí i zástupci České republiky. Kromě stabilních účastníků Olivera Königa s Ondřejem Vostatkem uvidíme také pět českých jezdců, kteří startují na divokou kartu a budou tak moci poměřit své síly se světovou špičkou.

Radek Laube