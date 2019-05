Na mistrovství světa už má za sebou řadu startů, ale z každého slova je znát, že šampionát doma v Česku má speciální nádech. „Myslím na něj od prosince prakticky pořád. Vypadl jsem z přípravy kvůli nemoci, ale teď zbývající necelé tři měsíce, musím dát do přípravy maximum,“ hlásí rezolutně. Šampionát si chce užít se vším všudy. Konkurence nejlepších týmů světa, to je motivace jako hrom. A Češi nechtějí být doma ve stínu hvězdných soupeřů. „Prvním cílem je dostat se do play off. A když se to povede, budeme se snažit vyhrát každý další zápas,“ naznačuje, jaké má softbalová reprezentace doma ambice.

Pokud by se povedlo udělat úspěch, tak věří, že by se popularita softbalu ještě zvýšila. „Podmínkou je ale ten dobrý výsledek. Když se začne vyhrávat, tak to přitáhne fanoušky, mladé hráče i sponzory. To bylo vidět třeba u biatlonu. Bylo by krásné, kdyby se nám povedlo něco podobného,“ vypráví. Pro úspěch českých barev se dělá maximum. Třeba do české ligy přijdou teď před mistrovstvím světa speciálně nadhazovači z ciziny. Každý tým, který bude mít zájem, bude využívat jeho služeb. Za víkend se odehrají čtyři utkání, tak ve dvou budou házet cizinci. Pomůže nám to, budeme moci pálit proti hráčům, které neznáme,“ pochvaluje si novinku český reprezentant s tím, že věří tomu, že se úroveň zápasů zvedne a přijdou se podívat i fanoušci. „Celé to pomůže i nároďáku,“ dodává.

Z každého slova je znát, jak Svoboda softbal miluje. Přitom se k němu dostal tak trochu náhodou. V Jirkově, kde vyrůstal viděl sport, který neznal. Začal si na něj s kamarády hrát. Násadou od koštěte odpaloval tenisáky. A tím to všechno začalo. Před pátou třídou základní školy pak odešel do sportovní třídy, se specializací na softbal, to ale prý netušil. „Začal jsem hrál a chytlo mě to,“ hlásí už zase nadšeně.

A postupem času se vypracoval v oporu chomutovského týmu. Dostal řadu nabídek z ciziny. Třeba tu první z Kanady odmítl v sedmnácti letech. „Byl jsem mladý, zamilovaný,“ usměje se při vzpomínkách. Do Nizozemska pro změnu nešel, protože si vyhodnotil, že tamní soutěž není výš než ta česká. „Ale venku jsem si zahrál. Třeba na Novém Zélandu, kde si všiml jeden z nejlepších hráčů a já dostal šanci zahrát si Black Sox. To jsem pak hrál proti nejlepším týmům, to byla obrovská pocta,“ neskrývá radost. Tenhle zážitek nemůže vymazat z paměti, nasbíral zkušenosti, které už mu nikdo nemůže vzít.

Bez okolků ale přizná, že při zmínce o mistrovství světa na domácí půdě, mu přeběhne mráz po zádech. „Tréma tam asi bude, přece jenom to bude šampionát doma, ale že by se mi měla rozklepat kolena, to ne,“ doufá. Nervozní byl spíš v roli nováčka, teď je z něj zkušený borec, který má něco za sebou. Na MS dospělých si zahraje pošesté. Během kariéry si zahrál i za Výběr Evropy proti Novému Zélandu a vedl si skvěle. Čtyřikrát z pěti odpálil proti nejlepším hvězdám. „Moc jsem si to užíval, člověk mohl myslet jen a jen na softbal,“ vypráví muž, který se stará o celý chomutovský softbal.

Tenhle sport je prostě jeho život. Na každé mistrovství světa i jinou mezinárodní akci si bere poctivě dovolenou. Pracuje jako procesní inženýr, ale jakmile jde o MS, jde na první místo sport. „Dovolenou si berou všichni kluci z týmu, obětujeme softbalu hodně. Složitější je to v tom, že už mám rodinu. Ale žena ví, že tohle je pro mě opravdový reprezentační vrchol,“ přesvědčuje, že doma pochopí, že dovolenou obětuje svému hobby.

Softbalový nadšenec neskrývá, co mu jeho vyvolený sport přinesl do života. „Poznal jsem díky němu skvělé lidi, procestoval jsem spoustu zemí,“ vypráví. „A teď to všechno chceme završit na domácím mistrovství. Věřím, že nás lidi přijdou podpořit. Dostanou šanci vidět nejlepší hráče a my se jim budeme snažit ukázat, že softbal taky umíme,“ usmívá se Svoboda.

Jiří Uhlíř