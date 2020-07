Další hráčka chomutovského basketbalového centra mládeže, původem z Mostu, se vrací do Chomutova se poprat o místo v kádru pro nejvyšší Ženskou basketbalovou ligu. Jde o Annu Merhautovou.

Anna Merhautová (vpravo) se vrací hrát nejvyšší soutěž do Chomutova. | Foto: BK Levharti Chomutov

V mládežnických kategorií působila v Chomutově několik sezón, když na MČR v Hradci Králové v kategorii U14 v sezóně 2014-15, byla jednou z hlavních tahounů družstva levhartic tohoto MČR, kde děvčata vybojovala výborné 2. místo a Merhautová byla vyhlášena MVP celého mistrovství. V následném roce přestoupila do vrcholového centra mládeže na USK Praha, kde působila až do loňské sezóny, kde hrála extraligové soutěže v kategoriích U17, U19 a v loňské sezóně nakoukla i do A-týmu USK, ale jinak stabilně hrála za rezervu USK, která hraje první ligu žen.