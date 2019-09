Finálovou skupinu Memoriálu Václava Čecha v malé kopané ovládla ZŠ Na Příkopech Chomutov, protože oba své zápasy vyhrála a stala se bez ztráty bodu vítězem letošního ročníku turnaje.

Vítězný tým memoriálu 1. ZŠ Na Příkopech Chomutov. | Foto: Ladislav Chlíbek

S jedinou prohrou v turnaji právě s vítězným týmem skončila druhá ZŠ A.Heyrovského Chomutov. Bronzové místo patří ZŠ Duhové cestě Chomutov. Skupinu o sedmé místo vyhrála ZŠ Perštejn, když oba své zápasy vyhrála. Podobně se dařilo ve skupině o čtvrté místo ZŠ Budovatelů Jirkov a tím skončila na celkovém čtvrtém místě. Letošní ročník, se odehrál, ve sportovním areálu Cihla v Chomutově a zúčastnilo se jej devět škol rozlosovaných do tří skupin. Podle pořadí v základních skupinách byly týmy zařazeny do skupin o konečné pořadí.

Celý turnaj se vydařil a odměnou pro pořadatele byla spokojenost všech účastníků. Ceny byly připraveny pro všechny týmy a hráče v podobě pohárů, míčů, medailí i sladkostí a předávali je předseda CHLMF Jiří Kupec a místopředseda OR AŠSK Chomutov Jiří Olišar.