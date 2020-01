Turnaj se hraje již od roku 1996, ale v roce 2000 byl přejmenován na počest bývalého hráče CHLMF, který nečekaně opustil tento svět v nedožitých 25 letech. Jaroslav Svoboda byl hráčem futsalových týmů Sparta Chomutov, Atlantik Chomutov, AC Rose Kadaň a velký fotbal hrál za tým VČSA Ervěnice.

Už zápasy ve skupinách přinesly překvapení, když do dalších bojů nepostoupil vítěz minulého ročníku, tým FC Viet Chomutov, který nedokázal vyhrát ani jeden ze tří zápasů. Přímý postup do semifinále si ze skupiny „A“ zajistil z prvního místa ESAP Chomutov. Stejně tak si přímý postup do semifinále zajistil ve skupině „B“ loňský finalista, tým LoKo Chomutov. Do dalších bojů ze skupiny nepostoupil tým Technoline Chomutov, který dvakrát prohrál a remizoval 2:2 s ABC Chomutov.

Ve čtvrtfinále pak podlehl SK Ervěnice týmu All blacks 0:3 a Jablíčka porazila ABC 5:1. V prvním semifinále zvítězil tým All blacks nad LoKo Chomutov 2:1 na penalty. Ve druhém semifinále porazila Jablíčka ESAP 2:0. Následoval zápas o třetí místo ve kterém se střetly týmy LoKo Chomutov a ESAP Chomutov. Loňský finalista LoKo Chomutov nedal svému soupeři šanci, zvítězil 2:0 a získal třetí místo. ESAP tak skončil na čtvrtém místě.

Pak se na palubovce rozehrál boj o první místo. Ve finále proti sobě nastoupily týmy Jablíčka Chomutov a All blacks Chomutov, kteří šli do vedení zásluhou Kopty. Do konce prvního poločasu však Jablíčka gólem Vaita vyrovnala. Po změně stran byli All blacks aktivnější, ale Jablíčka čekala na svou šanci a ta krátce před koncem přišla. Prudkou střelou pod břevno jim zajistil těsné vítězství Matyáš. Celkem v Memoriálu Jaroslava Svobody zvítězila počtvrté.

Nejlepším střelcem turnaje se stal Dominik Rohla z Jablíček Chomutov, který vstřelil šest branek. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Josef Šíla z All blacks Chomutov a nejlepším hráčem Michal Salák z LoKo Chomutov. Celý turnaj organizačně vedli Jiří Kupec, Martin Jackl, Petr Schlögl a řídili rozhodčí Jaromír Novotný starší, Jaroslav David a Jaroslav Menšík. Letošní memoriál se odehrál s řadou změn. Tou první bylo snížení počtu mužstev z dvanácti na osm. Změnil se i herní systém, když první týmy ve skupinách šly rovnou do semifinále. „Myslím si, že se změny osvědčily,“ konstatoval po turnaji předseda CHLMF Jiří Kupec. Celou akci hodnotil velmi pozitivně. „Letošní ročník Memoriálu Jaroslava Svobody je za námi. Jak jsem měl loni výhrady k chování některých účastníků, tak letos musím naopak všechny účastníky pochválit. Děkuji nejen za sebe, ale i za rodiče Jardy Svobody. Už se těším na další ročník,“ uzavřel Jiří Kupec.

Zápasy ve skupinách A + B

Esap Chomutov – Jablíčka Chmutov 2:0 (1:0) Janošík, Drbohlav

FC Viet Chomutov – SK Ervěnice Jirkov 0:3 (0:2) Kasal 2, Novák

Technoline Chomutov – ABC Chomutov 2:2 (1:1) Bachor 2 – Gregor, Hořínek

LoKo Chomutov – All blacks Chomutov 3:0 (3:0) Salák, Černý, Filinger

Jablíčka Chomutov – SK Ervěnice Jirkov 2:1 (1:0) Rohla, Chaloupka – Novák

FC Viet Chomutov – Esap Chomutov 0:2 (0:0) Vávra, Drbohlav

Technoline Chomutov – All blacks Chomutov 1:2 (1:2) Bachor – J. Kopta, Z. Kopta

LoKo Chomutov – ABC Chomutov 5:0 (4:0) Belej 2, Kiliján, Salák, Klíma

Esap Chomutov – SK Ervěnice Jirkov 2:3 (2:0) Macák, Drbohlav – Boušek 2, Režný

FC Viet Chomutov – Jablíčka Chomutov 1:3 (1:2) Vobořil – Koštůr, Vait, Chaloupka

ABC Chomutov – All blacks Chomutov 2:0 (0:0) Gregor, Nádeník

LoKo Chomutov – Technoline Chomutov 7:1 (4:0) Černý 2, Belej 2, Kubánek, Salák, Tichý – Minařík



Tabulka skupina A

1. Esap Chomutov 6 : 3 6

2. SK Ervěnice Jirkov 7 : 4 6

3. Jablíčka Chomutov 5 : 4 6

4. FC Viet Chomutov 1 : 8 0

Tabulka skupina B

1. LoKo Chomutov 15 : 1 9

2. ABC Chomutov 4 : 7 4

3. All blacks Chomutov 2 : 6 3

4. Technoline Chomutov 4 :11 1

Čtvrtfinále

SK Ervěnice Jirkov – All blacks Chomutov 0:3 (0:1) Nobst, J. Kopta, Z. Kopta

ABC Chomutov – Jablíčka Chomutov 1:5 (1:3) Gregor – Rohla 4, Bílek

Semifinále

All blacks Chomutov – LoKo Chomutov 1:1 (1:0), na pk 2:1 Nobst – Černý

Jablíčka Chomutov – Esap Chomutov 2:0 (1:0) Rohla, Bílek



O třetí místo

Loko Chomutov – ESAP Chomutov 2:0 Belej, Filinger



Finále

All blacks Chomutov – Jablíčka Chomutov 1:2 (1:1) J. Kopta – Vait, Matyáš