Týmy byly rozlosovány do dvou skupin po čtyřech týmech a z každé skupiny postupovaly tři týmy do KO-systému. Vítězové skupin přímo do semifinále, týmy na druhém a třetím místě si zahrály čtvrtfinále. Po zápasech ve skupinách se museli s turnajem rozloučit FC Viet Chomutov a nováček FC Elfbar. Přímo do semifinále jako vítězové skupin postoupili Esap Chomutov a ABC Chomutov, když získali sedm bodů. První čtvrtfinále bylo vyrovnané a vedení v zápase se střídalo. Po remíze museli rozhodnout pokutové kopy a do semifinále postoupil SK Ervěnice Jirkov, čtyřnásobný vítěz turnaje Jablíčka Chomutov vypadla.

Ve druhém čtvrtfinále celý zápas vedla Čajovna Zen a loňský finalista All blacks se snažil vyrovnat. To se mu však i po otevření hry v závěru nepovedlo a na turnaji skončil, Čajovna Zen jako nováček šla do semifinále. V prvním semifinále se nerozhodlo po normální hrací době, protože ABC sice vedlo, ale Ervěnicím se podařilo vyrovnat. Po penaltovém maratónu o účasti ve finále ABC Chomutov rozhodla až desátá série. Druhé semifinále ovládl favorizovaný Esap Chomutov a přehrál Čajovnu Zen. O třetí místo se hrál zkrácený zápas, kde šla do vedení Čajovna Zen. SK Ervěnice Jirkov však vyrovnali a po penaltách berou třetí místo, Čajovna Zen je čtvrtá. Finále připravilo pěknou futsalovou podívanou, ve které byli lepší hráči Esapu Chomutov a podruhé v historii se stali vítězem turnaje. ABC Chomutov obsadil druhé místo a je to společně s SK Ervěnicemi Jirkov nejstarším účastníkem turnaje.

Levhartice vstoupily do nového roku vítězně, uspěly na palubovce Slovanky

Ceny nejlepším týmům i jednotlivcům předávala matka Jaroslava Svobody paní Lenka Svobodová společně s ing. Ladislavem Hříbalem a předsedou CHLMF Jiřím Kupcem. Tím byl vzpomínkový turnaj na Jaroslava Svobodu ukončen a je dobře, že se pravidelně koná na jeho počest.

Nejlepším střelcem turnaje se stal Radek Jelínek z Esapu Chomutov, který vstřelil osm branek. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Marian Schwarz z ABC Chomutov a nejlepším hráčem Daniil Doleček z Čajovny Zen. Celý turnaj organizačně vedli Martin Jackl, Petr Schlögl, Jiří Kupec a řídili rozhodčí Radek Krutina, Ivan Kuriljak a Luboš Neumayer.

ZÁPASY VE SKUPINÁCH A + B:

ESAP CHOMUTOV – FC VIET 4:1 (2:0) P.Jelínek 3, T.Janošík – Nguen Anh Tung;.ALL BLACKS – JABLÍČKA CHOMUTOV 0:1 (0:0) R.Šebek; FC ELF BAR – ČAJOVNA ZEN 1:2 (0:1) D.Doležal – D.Doleček,J.Šlachta, ABC CHOMUTOV – SK ERVĚNICE JIRKOV 1:1 (1:0) F.Schreiner – P.Janda, ESAP CHOMUTOV – JABLÍČKA CHOMUTOV 1:1 (0:1) J.Pavlica – D.Rohla, ALL BLACKS – FC VIET CHOMUTOV 4:0 (1:0) J.Kopta 2, Z.Kopta, M.Paul, FC ELF BAR – SK ERVĚNICE 1:2 (0:2) J.Süssmilch 2 – J.Polák, ABC CHOMUTOV – ČAJOVNA ZEN 2:0 (1:0) R.Kibal, F.Gedeon, FC VIET CHOMUTOV – JABLÍČKA CHOMUTOV 1:1 (0:0) Duong Thanh Tung – D.Haviar, ALL BLACKS – ESAP CHOMUTOV 0:3 (0:1) J.Pavliva, T.Janošík, J.Chmelan, ČAJOVNA ZEN – SK ERVĚNICE JIRKOV 6:0 (3:0) A.Mostovoy 2, D.Doleček, M.Hlaváček, L.Svoboda, J.ŠlachtaABC CHOMUTOV – FC ELF BAR 3:1 (2:0) R.Kibal, F.Gedeon, M.Kocík – D.Doležal.

ČTVRTFINÁLE:

Jablíčka Chomutov – SK Ervěnice Jirkov 2:2 (1:2), 1:2 penalty

M.Šlajchrt, R.Šebek – P.Janda, J.Novák

Čajovna Zen – All Blacks 5:2 (1:0)

D.Doleček 4, L.Svoboda – D.Nobst 2

SEMIFINÁLE:

SK Ervěnice Jirkov – ABC Chomutov 1 : 1 (0:0), 1:2 penalty

L.Krchník – F.Gedeon

Čajovna Zen– Esap Chomutov 1:6 (0:2)

P.Kopečný – T.Janošík 2, P.Sanko, J.Pavlica, J.Zralík, R.Jelínek

Most porazil Rumunky ve druhém poločase. Na body to ale nestačilo

O TŘETÍ MÍSTO:

SK ERVĚNICE JIRKOV – ČAJOVNA ZEN 1 : 1, 2:1penalty

D.Sýkora – A.Mostovoy

FINÁLE:

ABC CHOMUTOV - ESAP CHOMUTOV 1:6 (1:3)

F.Gedeon – R.Jelínek 4, P.Sanko 2