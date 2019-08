Ústecký atlet Matěj Ščerba se stal sportovcem července 2019 v Ústeckém kraji. Rozhodlo o tom hlasování čtenářů, novinářů, primátorů měst a zástupců sportovních jednot, klubů a České unie sportu. Vítězem mezi čtenáři Deníku se stal 15letý požární sportovec Zdeněk Sazečka z Vědomic.

Cenu za vítěze dnes krátce před polednem přebral předseda AC Ústí, které Ščerba reprezentuje, Miroslav Vachuta. "Hlavní hrdina zde není," glosoval fakt, že poprvé v historii ankety přebral ocenění vítězův zástupce, hned na úvod primátor města Petr Nedvědický. Ten předal ocenění spolu se svou náměstkyní Věrou Nechybovou, členy České unie sportu Zdeňkem Kubcem a Václavem Suchánkem, do rukou předsedy Ščerbova mateřského oddílu Miroslava Vachuty.

"Je to skvělá prezentace pro naše město. Když jsem se s Matějem bavil na jaře při jeho prvním ocenění, pochvaloval si, že dělal dříve gymnastiku. I já mohu z dob, kdy jsem závodně sportoval, potvrdit, že ti, kdo prošli gymnastickou průpravou, vždycky excelovali," přidal další postřehy primátor Nedvědický. "Kromě skvělých sportovních úspěchů dosahuje i výborných výsledků ve studiu, proto souhlasím s názorem, že momentálně je opravdu vzorem v Ústí pro mladé sportovce."

Ščerba už opanoval únorovou anketu, je tak historicky prvním sportovcem, jenž zatím získal dvě prvenství. Výrazně mu k tomu pomohlo především druhé místo ve skoku o tyči na Mistrovství české republiky, kde navíc vylepšil krajské maximum na 536 centimetrů. A to i přes to, že uprostřed sezóny zhruba šest týdnu laboroval se zraněným stehenním svalem. "Matěj je momentálně v zahraničí," omlouval nepřítomnost svého svěřence Vachuta. "Celý tento rok ale předvádí výborné výsledky. V zimě se probojoval na ME dospělých, což byl pro všechny tak trošku šok, v létě se dokázal vyhrabat ze zranění a nejen, že skončil stříbrný na mistrovství republiky, ale jako jediný Čech proklouzl do finále na Mistrovství Evropy do 22 let," shrnul jeho úspěchy.

"Je to vynikající sportovec, který prošel mnoha sporty, nakonec zůstal u atletiky, v níž to zatím dotáhl velice daleko," chválil i předseda krajské pobočky České unie sportu Zdeněk Kubec. "Trénuje v Praze, kde jsou lepší podmínky, my bychom si ale přáli, aby i přesto zůstal členem ústeckého klubu a byl vzorem pro mládež z celého kraje," dodal.