V každém poločase jedna branka a kadaňští futsalisté slavili tři body na půdě Žabinských Vlků z Brna. Severočeši vyhráli 2:0, když po taktickém výkonu jejich branky dávali Caio a Baran.

Kadaňští futsalisté. | Foto: Inter Kadaň

"Je to podle mě první nula v životě, mám z toho radost. Říkal jsem to i klukům, že mám častěji narozeniny než nulu. To se zatím potvrdilo, doufám, že už to teď zlomím. Náš cíl byl být do první šestky, což jsme myslím tímto výsledkem potvrdili. Máme teď těžký los, Chomutov ho má trochu příznivější. Svůj cíl jsme splnili, všechno ostatní bude nadstavba," hodnotil kadaňský brankář Daniel Klečka.

"Jsem nespokojený s výsledkem, bude to znít divně, ale s výkonem mohu být spokojený, minule jsme u nich dostali osm gólů, teď s námi měli víc práce. Když ale nedáme gól, tak nemůžeme vyhrát. Problém byl v obranném valu Kadaně, brankáři Klečkovi a naší neschopnosti," viděl brněnský Radek Toman.

FOTO: Příprava s béčkem Teplic Chomutovu ukázala, kde má ještě rezervy