Sympatická blondýnka letos závodí za nový japonský tým Tokio Frog Kings, kterému patří po úvodním utkání průběžné druhé místo. „Bylo to naprosto skvělý,“ zářila znakařka. „Plavala jsem parádně.“ Někdejší evropská šampionka vybojovala páté místo na padesátce (26.74) a na stovce (57.38) dohmátla čtvrtá. „Čas na stovce mě mile překvapil, protože se mi neplavalo vůbec dobře. Dozvěděla jsem se smutnou zprávu z rodiny, tak jsem byla taková nešťastná, ale jsem ráda, že jsem se dokázala vyhecovat a zlepšit si čas ze stovky ve štafetě,“ oddechla si Kubová.

V součtu obou dnů nasbírala 12,5 bodů. „Tým je nadšený. Na první utkání je to skvělý výsledek. Ohledně chyb musíme zlepšit skins a štafety. A já bych se taky chtěla zlepšit,“ zhodnotila první utkání Kubová.

Kubová má v budapešťské bublině přísný režim. V prvních osmi dnech podstoupila hned tři testy na covid. „Teď už nás testují každý pátý den,“ upřesnila. „Při vstupu do všech budov, jako je hotel nebo bazén, nám měří teplotu, vždy si dezinfikujeme ruce, kromě jídla a plaveckého tréninku všude nosíme roušky. V call roomu máme mezi sebou plastové rozhraní a až v posledním call roomu můžeme sundat roušky. V jídelně sedíme každý u jednoho stolu. Když chceme jít ven, tak musíme na tabuli při odchodu napsat čas odchodu a máme jen 90 minut na procházku,“ nechala nahlédnout pod pokličku. „V hotelu chodí „COVID Marshall“ – paní, která kontroluje, zda dodržujeme covid pravidla. Je to hodně zvláštní doba. Když porušíme některé z těchto nařízení, ztrácíme týmové body,“ vysvětlila podmínky.

Žabí králové z Tokia nosí zářivě zelenou barvu. „Jsme vidět z Měsíce, to jen tak někdo říct nemůže. Naštěstí jsme dostali i černá trička se zeleným potiskem a nejsme jen celí zelení. Loni to byl kosmický overal, letos máme velké svítivě zelené oblečení. K tomu to ale patří, ISL chce být něčím extra,“ porovnávala Kubová s loňským ročníkem, ve kterém hájila barvy týmu DC Trident.

Druhý souboj čeká Kubovou v pátek a v sobotu.