V sobotu 6. ledna se odehrál v Městské sportovní hale v Chomutově 24. ročník Memoriálu Jaroslava Svobody ve futsalu a turnaje se zúčastnilo osm týmů. Pořadatelem turnaje byl Spolek Chomutovská liga malého fotbalu (CHLMF) a obhajovat loňské prvenství přišli hráči Esapu Chomutov. Nakonec se radoval ale jiný chomutovských celek - Lokotka.

24. ročník Memoriálu Jaroslava Svobody. | Foto: Ladislav Chlíbek

Turnaj se hraje již od roku 1996, ale v roce 2000 byl přejmenován na počest kamaráda a spoluhráče, který nečekaně odešel v nedožitých 25 letech. Jaroslav Svoboda byl hráčem futsalových týmů Sparta Chomutov, Atlantik Chomutov, AC Rose Kadaň a velký fotbal hrál za tým VČSA Ervěnice.

Týmy byly rozlosovány do dvou skupin po čtyřech týmech a z každé skupiny postupovaly tři týmy do KO-systému. Vítězové skupin přímo do semifinále, týmy na druhém a třetím místě si zahrály čtvrtfinále. Po zápasech ve skupinách se museli s turnajem rozloučit nováček FC MTS sever a překvapivě ze skupiny smrti i loňský vítěz Esap Chomutov. Přímo do semifinále jako vítězové skupin postoupili LoKo Chomutov a Jablíčka Chomutov, když vyhráli všechny své zápasy ve skupinách. První čtvrtfinále vyhrál FC Viet Chomutov nad druhým nováčkem turnaje Chelsea Chomutov.

Ve druhém čtvrtfinále vedla Čajovna Zen, ale ve druhém poločase se podařilo SK Ervěnicím Jirkov zápas otočit a postoupit do semifinále. V prvním semifinále si FC Viet Chomutov poradil se čtyřnásobným vítězem turnaje Jablíčky Chomutov a postoupil potřetí do finále. Druhé semifinále rozhodla jediná branka, kterou vstřelilo LoKo Chomutov ve druhém poločase. SK Ervěnice Jirkov sice v zápase o třetí místo vedli, ale Jablíčka Chomutov dvěma brankami zápas otočila a mají třetí místo. Finále připravilo pěknou futsalovou podívanou a do vedení šla LoKo Chomutov. FC Viet Chomutov sice vyrovnal, ale v závěru zápasu LoKo Chomutov vstřelilo vítěznou branku a podesáté vyhrálo Memoriál Jaroslava Svobody. FC Viet Chomutov tak obsadil v turnaji podruhé druhé místo.

Ceny nejlepším týmům i jednotlivcům předávala matka Jaroslava Svobody paní Lenka Svobodová společně s předsedou CHLMF Jiřím Kupcem. Tím byl vzpomínkový turnaj na Jaroslava Svobodu ukončen a je dobře, že se pravidelně koná na jeho počest.

Nejlepším střelcem turnaje se stal Jan Sečanský z SK Ervěnice Jirkov, který vstřelil sedm branek. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Kien Le z FC Viet Chomutov a nejlepším hráčem David Černý z LoKo Chomutov. Celý turnaj organizačně vedli Martin Jackl, Pavel Fára, Jiří Kupec a řídili rozhodčí Radek Krutina, Ivan Kuriljak a Petr Votava.