Předposlední odehraný turnaj má za sebou veteránská liga hráčů nad 35 let. Titul po něm s předstihem obhájila La Vita. Ta je letos suverénní a získala plný počet bodů.

Liga veteránů jde do finále. | Foto: Ilustrační Deník/Archiv

Velmi blízko ke druhému místu má Světlo Kadaň, které porazilo třetí LoKo Chomutov. I přes tuto prohru zůstalo LoKo na třetím místě, ale jen o bod za ním je Hospoda pod Kaštany Jirkov. Tito soupeři se o třetí místo utkají v přímém souboji v závěrečném turnaji. Do boje o třetí místo můžou ještě zasáhnout i Stará garda Spořice, 1. FC Kundratice i FCH Most stará garda. Na posledním místě jsou bez bodu Sosani Klášterec nad Ohří. V tabulce střelců se do vedení prostřílel Vladimír Dobiáš z La Vity. Na průběžné první místo v hodnocení brankářů se posunul Přemysl Číž z Bad boys. Poslední turnaj veteránské ligy se hraje v sobotu 29. února.