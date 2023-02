"Byl to hrozně těžký zápas nahoru dolů. Věděli jsme, že přijede kvalitní soupeř, který má dobou power-play, na kterou jsme se připravovali během týdne. Nakonec k ní museli sáhnout. Myslím si, že až na pár chvilek jsme to zvládli dobře. Před zápasem jsem klukum říkal, že vždy, když potřebujeme zabrat, tak zabereme. Dnes jsme to naštěstí potvrdili," pochválil spoluhráče kapitán Pavel Bína.

"Pro nás je to hrozně důležité vítězství. Potřebovali jsme vyhrát, abychom přeskočili spodek tabulky a v dalších zápasech se nám lépe hrálo a dýchalo." dodal liberecký lodivod. Souhlasil s ním také muž s páskou na levé ruce. "Nechtěli jsme mluvit o zápase sezony a přenášet tíchu na kabinu, ale byla to realita. Kdybychom prohráli, čekají nás těžká utkání s Chrudimí a Spartou. Nedejbože by nás následně čekalo domácí utkání s Olomoucí o vše. Tímto vítězstvím jsme udělali první krok k záchraně a zároveň do play-off," vyhlíží kapitán následující týdny.

FTZS Liberec - TJ Spartak Perštejn 6:5 (2:2)

Branky: 5. Bína M. (Vik), 19. Bína M. (Jelínek), 23. Bialek (Bína P.), 30. Bialek (Daněk), 36. Kazda (Knejzlík), 38. Žoček (Jelínek) – 4. Baran (Klíma), 17. Belej (Baran), 26. Belej (Baran), 29. Belej (Kiliján), 40. Caio (pen.). ŽK: 24. Bína P., 37. Daněk, 39. Jelínek - 18. Baran. Rozhodčí: Milner, Lafek - Řeháček