Na konci úvodní minuty sice chomutovské basketbalistky vedly po koších Vorlové s Kučerovou 4:0, jenže Američanka Engelmanová záhy snížila trojkou. Ještě před polovinou zahajovací části byly Severočešky o tři body vpředu, ovšem následně domácí hráčky zpřesnily střelbu, což znamenalo, že po prvních deseti minutách hřálo Slovanku čtyřbodové vedení.

Náskok vydržel domácímu výběru více než sedm minut druhého dějství, než srovnala Vorlová. Dvě a půl minuty před poločasem zajistila Levharticím znovu vedení Aulichová, jež proměnila jeden trestný hod a poprvé bodovala po návratu z marodky. Do druhého klaksonu přidala stejná hráčka ještě čtyři body, čímž pomohla k poločasovému vedení 38:32.

Slovanka se po návratu z kabin přiblížila nejvíc na dva body po trojce Brejchové necelé čtyři minuty před koncem třetího hracího období, do jehož konce však Levhartice navýšily náskok na rovných deset bodů. Úplně klidný konec zápasu se však nekonal, neboť Chomutovské už bez kapitánky Krejzové přidaly ve čtvrté čtvrtině jen osm bodů. Domácí hráčky však zapsaly jen o pět bodů víc, takže tým kouče Eisnera výhru uhájil.

„Jsem rád, že jsme zápas zvládli, i když se nám úplně nedařilo střelecky a zase jsme vyrobili hrozně moc ztrát, místo kterých jsme mohli dát body,“ okomentoval hlavní trenér stěžejní neduhy ve hře svého souboru, jenž přišel vlastní vinou o 25 míčů. „Na druhou stranu takové zápasy přijdou a jsem rád, že holky bojovaly a vítězství urvaly,“ těšilo jej.

Šéf střídačky následně naznačil, že nečekal snadný souboj, přestože Slovanka figuruje na posledním místě tabulky. „Jeli jsme k soupeři s velkým respektem. Slovanka má sice jen jednu výhru, ale přivedla novou americkou rozehrávačku, která pozvedla její hru o level výš,“ vysvětloval krátce po skončení duelu.

I přes počáteční vedení úvodní čtvrtina jeho slova potvrdila, což podle Tomáše Eisnera způsobila především horší defenziva Levhartic. „Připravovali jsme obranný systém, abychom do utkání dobře vstoupili právě v defenzivě, jenže to se nám nepovedlo a v první čtvrtině jsme dostali hodně bodů,“ ohlížel se za výsledkem 24:20 z pohledu domácích po deseti minutách hry.

„Myslím, že od druhé čtvrtiny jsme zápas v obraně zvládali, ale bohužel nás tentokrát trochu trápil útok, kde jsme nedali spoustu jednoduchých střel. To zapříčinilo, že jsme soupeři neodskočili a tahali se v podstatě až do konce o čtyři pět bodů,“ uvedl s ohledem na 34% úspěšnost střelby z pole.

Poprvé od 25. listopadu 2020 zasáhl do utkání Veronika Aulichová. Třiadvacetiletá rozehrávačka odehrála přes dvaadvacet minut, během nichž mimo jiné zapsala deset bodů, čtyři zisky a doskočila devět míčů z toho šest pod vlastním košem. „Verča s námi už delší dobu trénuje, teď se zapojila i do zápasu a vypadala velmi dobře. Dařilo se jí v obraně a pomohla nám i pár akcemi v útoku, kde nám další hráčka s dobrým driblinkem, přihrávkou a kreativitou maličko chyběla,“ přiblížil hlavní kouč.

Jedna radostná zpráva však byla vykoupena jednou nepříjemností. Na začátku třetího dějství odstoupila z utkání kapitánka Michaela Krejzová. „Udělala si výron, se kterým odkulhala z haly. Na prognózy je brzy, hned to začneme řešit s doktory. Snad to bude jen výron, i když asi ne úplně lehký, protože jí to hned otékalo,“ líčil Tomáš Eisner. „Teď se těžko odhaduje, jak dlouho nám bude chybět. Někdy je hráčka zpátky za týden, jindy to trvá tři neděle,“ nechtěl se pouštět do větších odhadů délky absence jedné z opor.

Libor Kult