Krátce po startu zápasu, před nímž celá hala povstala a minutu tleskala na podporu Ukrajiny, proměnila trojku domácí Satoranská, ovšem pak úřadovala hostující Slovanka, která odskočila do pětibodového vedení. To vzalo za své na startu páté minuty, kdy otočila skóre na stranu Levhartic mladičká Kadlecová. Následně se oba týmy přetahovaly o vedení až do stavu 16:15 zhruba dvě a půl minuty před prvním klaksonem.