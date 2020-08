Hráčky budou střídat posilovně s atletickou dráhou. Hned první den si Levhartice si tak „užily“ výběh do Bezručova údolí na Druhý mlýn.

„První týden to bude hodně bolet, musíme to nakopnout a až následně se budeme soustředit na herní prvky,“ prozradil staronový trenér loňského nováčka ŽBL Tomáš Eisner. „Od soboty proběhne soustředění v Janově nad Nisou, kde už budeme částečně v hale a budeme dělat i basketbal.“

Až postupně se k týmu připojí opory Monika Satoranská, Tereza Vorlová a zkušená posila Kateřina Bartoňová. Po vážném zranění se vrací Jitka Eisnerová. „Jitka se dostává do těžšího a těžšího tréninku, ale netlačíme na ni, necháváme to na ní, s tím, že když to půjde, tak budeme opravdu rádi, protože náš tým bude zase o něco kvalitnější,“ řekl na klubovém webu trenér a manžel v jedné osobě Eisner.

Příprava Chomutova bude ryze s českými týmy. Na konci prázdnin absolvuje turnaj v Brně.