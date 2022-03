Levhartice začaly bitvy o páté místo prohrou, doma nestačily na pražskou Slavii

Vzhledem k tomu, že ze sestavy vypadla Monika Satoranská, vstoupily chomutovské basketbalistky do série o páté místo bez tří hráček základní pětky stejně jako do soubojů o kolo dříve se Slovankou, neboť zdraví znovu pustilo do hry i Kateřinu Bartoňovou. Na hřišti však od začátku vedla Slavia Praha, která si došla pro vítězství 80:56. Levhartice tak potřebují v hlavním městě vyhrát o 25 bodů, aby zopakovaly rok staré páté místo.

Chomutovské basketbalistky bojují o páté místo v nejvyšší soutěži. | Foto: BK Levhartice Chomutov

Jozef Rešetár stále nemohl využít služeb kapitánky Michaely Krejzové a Jordan Reynolds, pod košem pak chyběla již zmíněná Satoranská. První chomutovské body znamenala trojka Bartoňové po více než 90 vteřinách hry v době, kdy Slavia vedla o čtyři body. Pražanky už Levhartice nenechaly ani vyrovnat a postupně se budovaly stále vyšší náskok. Dvouciferný rozdíl mezi oběma týmy poprvé panoval necelé dvě minuty před prvním klaksonem po trojce Mircové a níže už neklesl. V poločase byly svěřenkyně Davida Zdeňka vpředu o sedmnáct bodů, na dvacet bodů narostlo chomutovské manko poprvé v polovině třetího hracího období, v němž první koš padl po více než třech minutách. Konto Levhartic nejvíc zatížily dvacetibodové Eliška Mircová, jež si připsala čtyři slávistické trojky z pěti, a kapitánka Petra Bakajsová. Na chomutovské straně se střelecky dařilo třináctibodové Kateřině Bartoňové, o bod níže vystoupala statistika Valentýny Kadlecové. „Slavia zkrátka hrála lépe než my,“ konstatoval Petr Treml mladší bez vytáček. Tři góly jsou fajn, poslední dobou se spíš trápím, říká hattrickový Král „Můžeme si říkat, že je to škoda, ale s naší aktuální sestavou by výhra byla velice těžká,“ narážel asistent Jozefa Rešetára na absence tří důležitých hráček, přičemž Jordan Reynolds je pátou nejužitečnější hráčkou a má pátý nejvyšší počet doskoků v celé Renomia ŽBL a Michaela Krejzová se chlubí pátým nejlepším průměrem bodů na utkání. Levhartice navíc odehrály v březnu už deváté střetnutí, v bitvách o konečné umístění nastupují ob den, což se podle jednoho z členů realizačního týmu projevilo. „Únava je zřejmá zvlášť, když téměř celou sezónu hrajeme jednou týdně a teď máme za sebou třetí duel v pěti dnech,“ připomněl. „S tím souvisí v podstatě nulový čas na trénink i regeneraci. V kombinaci s nižší rotací kvůli zraněním se to na hráčkách projevuje, takže jsme asi mohli působit pomaleji než obvykle,“ doplnil jedním dechem. Chomutovské basketbalistky budou muset po jednodenním odpočinku smazávat v hlavním městě čtyřiadvacetibodový náskok Slavie, které tím pádem k zisku pátého místa stačí i prohra o 23 bodů. „Samozřejmě nechci nic predikovat, ale určitě se pokusíme na Slavii uhrát co nejlepší výsledek,“ uzavřel Petr Treml. Libor Kult