Oba soupeři přitom mají vysokou kvalitu – Slavia je účastníkem ŽBL a Halle je nováčkem 1. Bundesligy.

„Proti Slavii jsme odehráli velmi dobré utkání, možná lepší než dneska. Dařilo se nám v obraně i v přechodové fázi a také nám to lépe střílelo. Dnes to bylo ubojovanější, ale bylo to i o štěstí. Úmyslný faul soupeře tři vteřiny před koncem základní doby nám pomohl k vyrovnání,“ porovnal oba zápasy trenér Chomutova Tomáš Eisner. „Na hře je vidět spousta nedostatků, na druhou stranu když se daří, lépe se pak s pozitivní náladou pracuje. Holky jsem upozorňoval, že v sezoně přijde i série porážek, ale je dobré si pamatovat, že umějí i proti silným soupeřům vyhrávat,“ dodal. Zajímavostí turnaje je fakt, že Levhartice se se Slavií Praha znovu utkají už za 12 dní. V premiéře v nejvyšší soutěži ji v pátek 27. září přivítají od 19 hodin.

Výsledky:

Levhartice Chomutov – Slavia Praha 77:71 (21:9, 34:34, 60:57)

Slavia Praha – GISA Lions Halle 98:69 (22:14, 48:34, 65:47)

Levhartice Chomutov – GISA Lions Halle 82:79 p.p. (28:23, 39:39, 45:53, 71:71)

Sestava Chomutova: Krejzová 22, Žílová 12, Satoranská 9, Rybová 8, Salačová 8, Aulická 6, Eisnerová 5, Vorlová 4, Kučerová 4, Čmejrková 4.

Stanislav Král