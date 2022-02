Do šaten tak šla družina kolem kapitánky Krejzové pouze s jednobodovým mankem. To smazala hned na startu třetí čtvrtiny Satoranská, jež poslala Levhartice do vedení, které do konce hracího období narostlo na deset bodů. Severočešky už vítězství nepustily, přestože v závěrečné části je potkal čtyřminutový střelecký výpadek.

Nejlepší střelkyní zápasu se s třiadvaceti body stala ostravská Stella Tarkovičová, jen o tři body méně a deset doskoků k tomu zaznamenala chomutovská Michaela Krejzová. Dvouciferný bodový zápis měly po skončení duelu ještě domácí Monika Satoranská (16) s Jordan Reynolds (13) a hostující Josipa Silov (10).

Piráti podávají ruku Ukrajině. Nabízejí ubytování a trénink mladíkům z Charkova

„Určitě rozhodla naše zlepšená obrana ve druhém poločase, protože v prvním nám dobře hrající Ostrava dala i kvůli našemu místy laxnímu přístupu téměř padesát bodů, což je hrozně moc. Ve druhém poločase to bylo o dvacet méně,“ konstatoval krátce po závěrečném klaksonu Jozef Rešetár s vědomím, že jeho tým vyhrál druhý poločas 32:19.

V prvních dvaceti minutách se soubor SBŠ dostal k více útočným doskokům než domácí tým k obranným. „Ostravu držela i úspěšnost zakončení,“ připustil chomutovský kouč, který už měl po dvouzápasové absenci k dispozici mladičkou Valentýnu Kadlecovou. Ta odehrála téměř čtrnáct minut a zapsala pět bodů, což slovenského stratéga potěšilo. „Příjemně mě překvapilo, kolik toho po takové odmlce zvládla,“ reagoval.

Levhartice se zápas před koncem základní části dostaly na sedm vítězství stejně jako v předešlých dvou ročnících ŽBL. V nich tato bilance stačila pokaždé na sedmé místo, tentokrát bude umístění o příčku lepší. V posledním klání se Slovankou navíc mohou chomutovské hráčky vylepšit bilanci na osm výher a deset porážek, což by byl nejlepší poměr za tři roky mezi tuzemskou elitou.

„O šesté místo jsme usilovali, takže jsme rádi, že se to povedlo, i když nám v průběhu ligy několik zápasů doma i venku uteklo o pár bodů i proto, že jsme často nebyli často kompletní,“ uzavřel Jozef Rešetár.

Libor Kult