Jako první se sice po minutě a půl hry prosadila domácí Rosecká, jenže to bylo ze strany Strakonic na dlouhou dobu vše. Za necelou minutu proměnila Bartoňová trojku a chomutovské basketbalistky už vedení nepustily. Poprvé vedly dvouciferným rozdílem krátce po polovině první čtvrtiny, kdy Tereza Vorlová střílela přesně za dva body a upravila na 12:2 z pohledu Levhartic.

Ty vedly o deset bodů rovněž po úvodním klaksonu zápasu a svůj náskok postupně navyšovaly. Vlastně ho během druhého hracího období zdvojnásobily, když v závěru skórovala Kadlecová a stanovila poločasový výsledek na 45:25 ve prospěch chomutovského družstva.

Po návratu z kabin odskočily Levhartice o dalších sedm bodů, tudíž po třiceti minutách hry byly vpředu o sedmadvacet bodů. Na startu závěrečné části zaznamenala Tereza Vorlová čtyři body během šestatřiceti vteřin, takže se severočeské vedení poprvé přehouplo přes třicet bodů – konkrétně to bylo jednatřicet.

Ve zbytku zápasu už se rozdíl mezi oběma týmy až tolik nezměnil, k čemuž přispěly hned čtyři více než desetibodové střelkyně. Nejlepší z nich byla mladičká Valentýna Kadlecová, jež proměnila obě trojky, což jí pomohlo dostat se na patnáct bodů. O čtyři body méně měly na kontě po skončení duelu Tereza Vorlová, kapitánka Michaela Krejzová a Kateřina Rokošová.

„Jeli jsme do Strakonic se dvěma cíli – postoupit a napravit páteční domácí utkání, kdy s námi soupeř patnáct minut držel krok,“ uvedl kouč Tomáš Eisner krátce po zápase. „Jsem rád, že hlavně druhý úkol jsme splnili, k čemuž nám pomohl koncentrovaný vstup. Troufám si říct, že jsme celou dobu dominovali a postupně navyšovali náskok,“ ohlížel se.

Šéfa střídačky těšil průběh zápasu, který mu umožnil dát poměrně velký prostor všem dvanácti hráčkám, které k pohárovému souboji odjely. „Utkání jsme měli pod kontrolou celou dobu, takže jsme si mohli vyzkoušet všechny útočné kombinace i obranné systémy a všechny hráčky odehrály minimálně deset minut. Celkově si myslím, že jsme předvedli slušný výkon,“ shrnul.

Levhartice se tak dostaly do dalšího kola, ve kterém by měly narazit na Hradec Králové. „Přiznám se, že si nejsem úplně jistý, jestli platí pavouk, podle kterého bychom měli hrát s Hradcem, nebo se bude losovat,“ usmíval se Tomáš Eisner. „Pokud by platil Hradec, rázem bychom na rozdíl od tohoto zápasu favoritem nebyli, ale uvidíme,“ uzavřel.

Libor Kult