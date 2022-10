„První čtvrtina nám vinou řady chyb v obraně výrazně utekla a domácí už si náskok udržovali po celý zápas v podobné výši,“ ohlížel se slovenský trenér, který jedním dechem popsal, co vedlo k tak vysokému rozdílu. „Soupeř měl hodně volných střel,“ konstatoval lakonicky s tím, že třicet dva bodů za první čtvrtinu a padesát tři za první poločas je zkrátka příliš, aby tým mohl pomýšlet na vítězství.

Podle zkušeného stratéga se na výkonu v první čtvrtině částečně podepsal pozdní příjezd k souboji zahajovacího kola Chance ŽBL, jelikož Levhartice zdržovala situace na dálnici D1. „Vyjeli jsme z Chomutova sice už v jedenáct hodin, ale často jsme stáli v kolonách, takže příčinou nepovedené první čtvrtiny byl částečně i náš pozdní příjezd do Brna,“ pravil šéf chomutovského realizačního týmu. „Na druhou stranu koncentrace na obranu musí být vyšší za všech okolností,“ uvědomoval si, co musí se svými hráčky do příště zlepšit.

Horší defenzivy soubor brněnské trenérky Marcely Krämer využil k jedenácti trojkám z pouhých třiadvaceti pokusů, což činilo úspěšnost málo vídaných 47 procent. „Hodně z těch střel bylo úplně volných,“ lamentoval závěrem Jozef Rešetár.

Nejlepší chomutovskou střelkyní se stala nedávná americká posila NaJai Pollard, která si připsala dvacet bodů a díky deseti doskokům odešla z utkání jako jediná z hráček s ceněným double-double. Ještě o dva body více zapsala domácí Anežka Kopecká, jíž zdatně sekundovala zejména šestnáctibodová Karolína Šotolová. S dvouciferným bodovým kontem zakončily zápas ještě Brňanky Eva Kopecká (13) s Petrou Malíkovou (10) a Levhartice Valentýny Kadlecová (14) s Monikou Satoranskou (12).

Sestava KP Brno: E. Kopecká, Malíková, Šotolová, A. Kopecká, Havrylčyk, Vlčková, Fadrhonsová, Hynková, Galíčková, Svetlíková, Zítková, Dudáčková

Sestava BK Levhartice Chomutov: Bartoňová, Satoranská, Ceralová, Pollard, Kadlecová, Kovtun, Hibalová, Fučíková, Jorová, Brejchová

Libor Kult